Jordi Cáceres se da un baño de bronce en la final del solo libre

Redacción deportes, 2 ago (EFE).- El nadador español Jordi Cáceres sumó una nueva medalla para la natación artística española en los Europeos de París, tras colgarse este lunes el bronce en la final de solo libre.
Cáceres, que logró una nota de 229,2599 puntos, se quedó a veintinueve unidades dek ganador, el británico Ranjuo Tomblin, que sumó su cuarta medalla de oro en la capital francesa, con una marca de 258,9188.
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Completó el podio el italiano Filipo Pelati, que al igual que ocurrió el pasado año en los Europeos de Funchal, logró la plata con una puntuación de 252,8713.EFE
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