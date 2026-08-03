Incendio de Burgohondo (Ávila), en situación "favorable" tras una noche "sin sobresaltos"

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Ávila, 03 ago (EFE).- El incendio que afecta a Burgohondo (Ávila) desde el 22 de julio entra este lunes en su duodécima jornada con una situación "favorable", después de una noche que ha transcurrido "sin sobresaltos", con un descenso de la temperatura y un incremento de la humedad.

Este fuego mantiene el Índice de Gravedad Potencial (IGR) en el nivel 2, el máximo autonómico, tras arrasar más de 50.000 hectáreas, el mayor de la historia de España, y carbonizar una gran superficie arbolada de alto valor ecológico, incluida la Reserva Natural del Valle de Iruelas, que alberga una de las mayores colonias de buitre negro de Europa.

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Según ha informado la Junta de Castilla y León, tras la reunión matinal del CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrado Provincial), tras una noche "sin sobresaltos", este lunes se espera que se produzcan "reactivaciones" que, en principio, serán "cada vez de menor intensidad", y que el dispositivo espera atender "rápidamente".

En la zona aún permanecen diecisiete medios aéreos y terrestres con la principal tarea de localizar puntos calientes para eliminarlos, enfriar el perímetro y tareas de vigilancia activa.

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En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, ha explicado que la situación del incendio es "estable, sin saltos fuera del perímetro y sin llama viva".

"La bajada de temperaturas y aumento de la humedad son condiciones que favorecen tener el incendio, más pronto que tarde, controlado y poder plantear en las jornadas subsiguientes la bajada del nivel de peligrosidad", ha apuntado Hernández. EFE

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agg/mr/cc