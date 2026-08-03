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Imbroda dice que el Gobierno tiene "su responsabilidad" en las muertes en Ceuta

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 Melilla, 3 ago (EFE).- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha afirmado que el Gobierno “tiene su responsabilidad” en las muertes de migrantes que trataron de acceder de forma irregular a Ceuta - 72 según la Delegación del Gobierno y 88 según el Gobierno ceutí-, cuyos cuerpos han sido recogidos del mar.

“El Gobierno nacional, por dejadez, por no haber cumplido sus obligaciones, también tiene su responsabilidad en esas muertes, claro que las tiene”, ha dicho en rueda de prensa Imbroda tras señalar, en primer lugar, a Marruecos.

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“Tendría que explicar también Marruecos cómo permite, en virtud de esos intereses que pueda tener, que se le mueran casi 100 personas, 100 jóvenes que van a la muerte. ¿Para qué?”, ha querido saber el presidente melillense.

Como ya hiciera el pasado jueves, tras desatarse la crisis migratoria en Ceuta y antes de que empezara en Melilla con el repunte de presión en la frontera, Imbroda ha insistido en que ha sido “un fracaso total del Gobierno” por su respuesta “tardía y mala”.

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Ha dejado claro que si los migrantes se están yendo de Ceuta es porque no tiene capacidad para dar a 70.000 personas “ni alojamiento ni comida ni agua” y “se tienen que ir a buscarla”.

Imbroda ha dicho que la situación de Melilla “no tiene nada que ver ni de lejos con el drama y la tragedia de Ceuta”, porque su perímetro fronterizo dificulta “esas avalanchas que se han visto de miles y miles entrando impunemente violentando la soberanía nacional”.

El problema fue, además de “la preocupación latente”, el bloqueo de viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE) por el cierre de la frontera.

Ha cifrado en 3.000 las personas y más de 500 coches que se quedaron “colapsados” en Melilla durante las 36 horas de cierre fronterizo para cuya atención se organizó “una operación urgente de asistencia” que incluyó camas en el pabellón Lázaro Fernández, traslados en autobuses, 800 sillas y 400 hamacas.

También se repartieron más de 3.300 botellas de agua y “miles y miles” de bocadillos, fruta y zumos; se instalaron 15 puntos de agua, seis baños químicos y seis carpas de acceso peatonal y se movilizaron a 20 efectivos de los servicios operativos, según Imbroda, que también ha agradecido la implicación de la Cruz Roja, que prestó tres tiendas.

Imbroda también ha salido en defensa de la soberanía española de Ceuta y Melilla frente a quienes la están discutiendo a raíz de la crisis migratoria que están sufriendo ambas ciudades y ha dejado claro que “España está aquí mucho antes siquiera de que la nación marroquí fuera un sueño”.

Ha admitido el “asombro y estupor” que le ha causado ver que algunos “empiezan a dar datos históricos” para cuestionar la soberanía española de ambas ciudades refiriéndose a Al-Ándalus, y ha recordado que “también estuvieron los romanos y los fenicios”.

A quienes aluden a la separación geográfica respecto a la España peninsular, Imbroda ha puesto otros ejemplos de territorios, como “la Turquía asiática con la europea, los departamentos de ultramar franceses que son provincias francesas y están en el Caribe o la ciudad española de Llívia que está en Francia”.

“Las fronteras las hicieron la geografía muchas veces, y la historia y el derecho”, ha dejado claro. EFE

(Foto) (Vídeo)

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