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Gobierno Vasco urge a Gobierno central y UE una respuesta "inmediata y coordinada" a lo sucedido en Ceuta

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El Gobierno Vasco ha urgido al Ejecutivo central y a la Unión Europea (UE) una respuesta "inmediata y coordinada" a lo ocurrido en Ceuta, con la llegada de miles de migrantes irregulares procedentes de Marruecos, así como un "plan estructural de migración", la cual "hace mucho que dejo de ser una realidad coyuntural".

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha respondido en estos términos al ser preguntada por los periodistas en San Sebastián sobre lo ocurrido este pasado fin de semana en Ceuta.

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Tras mostrar su "dolor" por las personas que han perdido la vida intentando llegar a España desde Marruecos por el mar y la "solidaridad" con sus familias y con la ciudadanía de Ceuta y quienes trabajan sobre el terreno, Melgosa ha incidido en que "lo ocurrido es una gravedad extraordinaria" y "confirma algo que el Gobierno Vasco lleva tiempo diciendo, que la migración hace mucho que dejó de ser una realidad coyuntural".

Es por ello que ha opinado que la misma "no puede seguir gestionándose mediante parches, repartos de urgencia o decisiones adoptadas sin voluntad por los territorios que después tienen que responder".

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En este contexto, ha exigido al Gobierno central y a la Unión Europea "una respuesta inmediata, coordinada y plenamente respetuosa con los derechos humanos, pero también un plan estructural de migración con planificación, financiación y responsabilidades claras".

Además, ha señalado que el refuerzo de los controles fronterizos por parte de Francia obliga a "reconocer de inmediato qué consecuencias puede tener esta crisis en Irún, en la frontera Norte, y los sistemas de acogida y protección". "Euskadi está siempre dispuesta a colaborar pero debe estar siempre informada, escuchada y presente en todas las decisiones", ha incidido.

Preguntada si el Ejecutivo central ha contactado con el vasco de cara a la posible acogida de algunas de las personas llegadas a Ceuta, la consejera ha señalado que no porque aún no están ni "cuantificadas".

ENCUENTRO BILATERAL

En todo caso, ha recordado que hace una semana hubo una petición de una Conferencia sectorial de Migración que "no se pudo convocar porque no hubo asistencia de diferentes comunidades autónomas" y ha anunciado que el Gobierno Vasco solicitará al central un encuentro "bilateral" para abordar la política migratoria.

Melgosa ha reiterado que al Gobierno Vasco hace "mucho tiempo que le preocupa la política migratoria" y, por eso, lleva dos años "pidiendo que haya un plan estructural" en esta materia, por lo que desconoce a "qué estamos esperando".

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EuropaPress

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