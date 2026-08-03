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Gael Alonso pasa por el quirófano y estará entre cuatro y cinco meses de baja

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Andorra La Vella, 3 ago (EFE).- Gael Alonso, defensa central del Andorra, estará de baja entre cuatro y cinco meses tras pasar este lunes por el quirófano en Barcelona por una fractura del maleolo tíbial de la pierna izquierda.

El jugador, nacido en Vigo hace 24 años, se lesionó en un entrenamiento de pretemporada y no volverá a jugar hasta el mes de diciembre o, incluso, enero.

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El defensa, que llegó el verano pasado al Andorra procedente del Celta Fortuna disputó un total de 38 partidos en la Liga Hypermotion siendo un fijo para Ibai Gómez y también para Carles Manso, con Gerard Piqué y Jaume Nogués dirigiendo desde la grada. Un total de 3.222 minutos marcando dos goles y recibiendo 11 amarillas y una roja directa.

La baja del vigués deja al Andorra con Marc Bombardó, 'Bomba' i Diego Alende como únicos centrales puros para empezar la nueva temporada con la visita del Ceuta. Eso sí, se reforzará la posición de defensa central y se está a punto de cerrar la llegada del argentino Lautaro Spatz (Villarreal). EFE

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vds/and/sab

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