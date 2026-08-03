Flick da rodaje a los canteranos en Inglaterra a la espera de cerrar el '9'

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Ginés Muñoz

Barcelona, 3 ago (EFE).- El Barcelona finalizó este lunes su estadía en St. George's Park para iniciar en la capital catalana la segunda mitad de la pretemporada, una concentración que ha servido a Hansi Flick para dar rodaje a los canteranos a la espera de cerrar el fichaje de un '9'.

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"Es uno de los mejores 'stage' que he hecho nunca", destacó Flick tras el partido de entrenamiento que organizó entre la plantilla después de que no se pudiera disputar el amistoso previsto con el Preston North End por falta de efectivos del equipo inglés.

A veinte días de su debut oficial en LaLiga ante el Elche, la plantilla azulgrana sigue sumando kilómetros de entrenamientos y minutos de juego, aún sin el grueso de sus internacionales.

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Así, el Barça regresa de Inglaterra con un solo amistoso ante el Birmingham City que se saldó con empate (2-2) y que se añade al ensayo a puerta cerrada contra el Europa de la semana anterior (4-1).

Ante el Birmingham, el joven delantero egipcio del filial Hamza Abdelkarim fue el autor de un doblete. Una gran noticia para Flick que todavía no sabe si tendrá que empezar la temporada oficial sin un '9'. Y es que al adiós de Robert Lewandowski se suma el interés del PSG por fichar a Ferran Torres y la negativa del Atlético de Madrid a vender a Julián Alvarez.

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"Hay que esperar. Tengo confianza total en Deco (director deportivo) y sabemos que tenemos que hacer algo. También depende de Ferran. Veremos", dijo el técnico del conjunto azulgrana cuando se le preguntó por la necesidad de que llegue un delantero centro.

En la concentración de St. George's Park, el preparador germano pudo convivir y supervisar en directo la evolución de hasta diecisiete jugadores del Barça Atlètic y el Juvenil.

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A tierras inglesas también viajaron dos de los tres fichajes que de momento ha cerrado el club para el curso que viene: el extremo derecho Karim Adeyemi y el extremo izquierdo Jesse Bisiwu, el último en llegar y que seguirá en dinámica del primer equipo aunque con ficha del filial.

El tercer refuerzo es otro extremo, el internacional británico Anthony Gordon, que se incorporará a los entrenamientos la próxima semana junto al internacional francés Jules Kounde y los ocho campeones del Mundo con España: Joan García, Eric García, Pau Kubarsí, Pablo Paéz Gavira 'Gavi', Pedro González 'Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal y Ferran Torres.

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También falta por reintegrarse al trabajo el internacional portugués Joao Cancelo, que el curso pasado jugó en el Barça cedido por el Al-Hilal Saudí y que el próximo lo hará traspasado. Ambos clubes están ultimando el acuerdo para que la entidad catalana se lo quede definitivamente en propiedad.

A la espera de que lleguen todos estos jugadores, Flick pudo comprobar durante esta primer mitad de la pretemporada la salud de La Masia, la academia de futbolistas de la entidad azulgrana que no se cansa de fabricar talento.

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Jugadores como el central Álvaro Cortés o el lateral Xavi Espart ya están llamando a la puerta del primer equipo, y la estadía en tierras británicas ha servido también para descubrir nuevas perlas de la cantera como el interior Orian Goren, el extremo Álex González o el mediapunta Ibrima Tunkara, el benjamín del grupo con tan solo dieciséis años.

Al equipo catalán disfrutará ahora de dos días de fiesta, ya en Barcelona, antes de volver a los entrenamientos. Y el sábado, 8 de agosto, jugará un triangular en Udine contra el Udinese y el Nottigham Forest para seguir afinado su puesta a punto.

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Será el miércoles 19 cuando se presentará en sociedad ante su afición, en el Spotify Camp Nou, en la fiesta del Gamper, donde este año acudirá como invitado el Al Ahly egipcio.

Para entonces, la plantilla probablemente aún no esté cerrada. Principalmente, porque la llegada del '9' sigue estando verde y el club espera varias salidas en concepto de ventas o cesión. De momento, solo ha aligerado la plantilla el portero Marc-André ter Stegen, que se ha marchado a Ámsterdam para jugar a préstamo con el Ajax. EFE

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