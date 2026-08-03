Fallece Pablo Vázquez, presidente de la fundación del PP y asesor de Feijóo

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha informado este lunes del fallecimiento de su asesor Pablo Vázquez, que presidía la fundación Reformismo 21 vinculada al partido.

Pablo Vázquez Vega, licenciado en Derecho y doctor en Economía, fue subsecretario del Ministerio de Sanidad entre 2002 y 2004 con Ana Pastor, que años después le recuperó como presidente de Renfe (2014-2016) cuando ella era ministra de Fomento en el Gobierno de Mariano Rajoy. Nacido en Cáceres en 1965, Vázquez también fue presidente de INECO y director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

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Feijóo le incluyó en las listas del PP al Congreso para las elecciones de julio de 2023, si bien dejó el escaño a los seis meses para centrarse en liderar la Fundación Reformismo 21 como el 'think tank' de referencia del PP, sustituyendo a la FAES de José María Aznar después de que ésta renunciase al estatus de entidad vinculada jurídicamente al partido.

RECONOCIMIENTOS DEL PP

"Siento mucho tener que comunicar que ha fallecido Pablo Vázquez, presidente de Reformismo21. Era el corazón de la Fundación que con tantas ganas construimos y un hombre muy inteligente, enormemente trabajador y siempre bondadoso", ha escrito el líder del PP en sus redes sociales.

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También el secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha referido en rueda de prensa al fallecimiento de Vázquez, a quien ha definido como un hombre "culto, extraordinariamente preparado y sobre todo una persona formidable"

"Un hombre afable, siempre dispuesto a trabajar y a dar lo mejor de sí mismo por mejorar nuestro país, al que tanto quería, y por ayudar a este partido, a su partido. Nos deja una huella imborrable por su dedicación y su entrega", ha dicho. Numerosos dirigentes del PP se han hecho también eco de la noticia con mensajes de pésame y reconocimiento en redes sociales.

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EL THINK TANK DEL PP

Reformismo21, creada en 2023, tiene su origen en la fundación democristiana Humanismo y Democracia y la posterior Fundación Concordia y Libertad, que presidió Adolfo Suárez Illana y que se centraba en la cooperación internacional.

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Su consejo asesor lo preside el propio Feijóo y cuenta con exministros del PP como Fátima Báñez, Elena Pisonero y Román Escolano. Como fundación de cabecera del PP, es objeto de fiscalización por el Tribunal de Cuentas al recibir subvenciones públicas.