Fallece el presidente de la fundación del PP Reformismo21, Pablo Vázquez

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Madrid, 3 ago (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elogiado el ejemplo del presidente de la fundación del PP, Reformismo21, Pablo Vázquez, que ha fallecido este lunes.

Feijóo ha informado del fallecimiento de Vázquez en un mensaje en la red social X en el que ha subrayado que era el corazón de la fundación y un hombre "muy inteligente, enormemente trabajador y siempre bondadoso".

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Pablo Vázquez fue presidente de Renfe e Ineco, director gerente de Madrid Futuro y subsecretario de Sanidad.

La fundación Reformismo21 fue renombrada por Feijóo en marzo de 2023 para reemplazar a Concordia y Libertad, que a su vez había impulsado el anterior líder del PP, Pablo Casado, tomando el testigo de la que el Partido Popular puso en marcha en 1977 con el nombre de Humanismo y Democracia. EFE

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