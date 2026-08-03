España debe conformarse con una nueva medalla de plata

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Redacción deportes, 3 ago (EFE).- La natación artística española debió conformarse con una nueva medalla de plata, la tercera, en los Europeos de París, tras concluir este lunes en segunda posición su actuación en al final de la rutina libre por equipos con un total de 282,3541 puntos.

El conjunto español, integrado por Cristina Arámbula, Txell Ferré, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilou Lluis, Alisa Ozhogina y Sara Saldaña, se quedó a 2,6805 unidades de Rusia, que se coronó nueva campeona de Europa con una puntuación de 285,0346.

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Completó el podio el combinado italiano, que bajó un escalón en el podio con relación a la última cita continental y se colgó la medalla de bronce con una marca de 256,1558 puntos. EFE