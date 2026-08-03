El RCD Mallorca presenta el Trofeo Ciutat de Palma que le enfrentará al PSG

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Palma, 3 ago (EFE). - El RCD Mallorca ha presentado este lunes en el Ayuntamiento de Palma la edición número 48 del Trofeo Ciutat de Palma-150 Aniversari Estrella Damm, que le enfrentará ante el vigente campeón de Europa, el Paris Saint-Germain.

El encuentro se disputará este miércoles en el Estadio Mallorca Son Moix, con la presentación oficial de la plantilla prevista para las 20:30 horas, mientras que el inicio del partido será a las 21:00 horas.

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El acto ha contado con la participación del portero bermellón Arnau Tenas, el consejero delegado corporativo del club, Alfonso Díaz; el director de Asuntos Corporativos del Club, Albert Salas; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el teniente de alcalde de Cort, Javier Bonet; y otras autoridades.

Tenas, que se enfrentará al que fuera su equipo hace menos de dos años, asegura que está “orgulloso de formar parte de este club”, que ve “un equipo unido” y que tienen muchas ganas de “devolverlo a donde se merece”.

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Sobre los abonados de la campaña 2026/27, Díaz está seguro de que el club va “a llegar a los 20.000” y se muestra “orgulloso de que tanta gente quiera estar y que siga apoyando al equipo”.

Por su parte, Martínez ha destacado la presencia de un club de la envergadura del PSG, puesto que se transforma en "un acontecimiento deportivo de primer nivel" para la ciudad de Palma. EFE

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