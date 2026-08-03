Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El Rayo abrirá mañana el estadio de Vallecas para la inspección de la Comunidad de Madrid

Guardar

(Actualiza la LO1074 con declaraciones de Facua)

Madrid, 3 ago (EFE).- El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha confirmado este lunes que el Rayo Vallecano abrirá mañana martes sus puertas para que la Comunidad de Madrid pueda realizar una inspección para iniciar las obras de urgencia previstas después de que el club le haya impedido la entrada dos días consecutivos.

PUBLICIDAD

"Esto no es un enfrentamiento entre el club y la Comunidad, sino una reclamación de responsabilidad hacía el propio club, que ha dicho que se compromete a cumplir sus obligaciones", ha asegurado este lunes el consejero en declaraciones a los medios tras una reunión con la directiva del Rayo y una representación de la plantilla.

El estadio abrirá así sus puertas después de que la pasada semana se intensificara el enfrentamiento entre el Gobierno regional y el Rayo Vallecano, al impedir la entrada en dos ocasiones a los técnicos enviados por la Comunidad para iniciar las obras previstas.

PUBLICIDAD

Los técnicos de la Comunidad de Madrid, junto con las empresas contratadas, inspeccionarán los elementos "fundamentales" que atañen a los problemas de seguridad que relata la auditoría y, una vez comprobados, se realizará un informe técnico, ha dicho De Paco.

Para el consejero, no permitirles la entada es el "modus operandi" del club que, en sus palabras, retrasa las actuaciones y deja cumplir los plazos para que el tiempo "despiste" o "nos desvíe del objetivo" de que el Rayo "pueda jugar en su estadio, pero en condiciones".

"Entendemos que el estadio no está en condiciones para representar a un club como el Rayo Vallecano", ha apuntado.

En esta misma línea, el consejero se ha mostrado partidario de que el equipo juegue en Madrid, aunque ha advertido de que, "lo normal" es que el primer partido de la temporada no se pueda jugar en el estadio si se confirma alguno de los parámetros de la auditoría.

"El club tiene que hacer todo lo posible porque juegue en Madrid", ha reiterado De Paco, quien ha sugerido además un posible "apoyo" económico para que el equipo pueda volver a Vallecas.

Así, el consejero ha afeado al club una actitud de "falta de respeto" y de "responsabilidad" con los aficionados, que plantean la posible devolución de los abonos si el Rayo juega fuera de Vallecas, una situación de "incertidumbre" sobre la que ha apelado a la "responsabilidad moral" del club con la institución.

Por su parte, la organización de consumidores Facua, ha pedido al Rayo Vallecano que realice el reembolso proporcional del dinero de los abonos a los aficionados que no puedan acudir a los partidos que tendrán lugar fuera de la Comunidad de Madrid.

La asociación ha recordado que los aficionados tienen derecho a recuperar las cantidades que correspondan por cada uno de los partidos que no puedan disfrutar dado que "la lejanía de las ubicaciones (...) obliga a asumir gastos extra en desplazamientos y alojamientos que muchos abonados no pueden permitirse". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los expertos se ponen de acuerdo: este es el lugar donde el fuet tiene que guardarse en verano

Con las reincidentes olas de calor que han provocado las altas temperaturas en España surgen preguntas sobre la conservación de algunos alimentos

Los expertos se ponen de acuerdo: este es el lugar donde el fuet tiene que guardarse en verano

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Defensa defiende al CNI y exige a Marruecos investigar “hasta el final”

Mientras Ceuta intenta volver progresivamente a la normalidad, desde Rabat creen que la crisis se ha gestado por una combinación de la actuación de las redes de trata de personas, a la desinformación y a los malentendidos en torno a una sentencia del Tribunal Supremo

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Defensa defiende al CNI y exige a Marruecos investigar “hasta el final”

Así es Pradejón, el pueblo de La Rioja que participa en el ‘Grand Prix’: es considerado la capitál del champiñón y tiene visitas guiadas a sus cultivos

Este municipio produce cerca del 30% del champiñón cultivado en España y se ha convertido en un referente del sector

Así es Pradejón, el pueblo de La Rioja que participa en el ‘Grand Prix’: es considerado la capitál del champiñón y tiene visitas guiadas a sus cultivos

La Aemet advierte de peligro por tormenta y granizo en Cataluña y Aragón: hay aviso naranja en varios puntos de ambas comunidades

El organismo prevé una jornada de fuerte inestabilidad y recomienda extremar la precaución en las zonas afectadas

La Aemet advierte de peligro por tormenta y granizo en Cataluña y Aragón: hay aviso naranja en varios puntos de ambas comunidades

La Unión Europea llega dividida a la reunión sobre Ceuta: Von der Leyen reclama solidaridad con España mientras Italia acelera su plan para exportar el ‘modelo Albania’

La carta enviada por Ursula von der Leyen a Pedro Sánchez y la ofensiva de Italia para acelerar los centros de retorno fuera del territorio comunitario marcan la cita de este martes, en la que los Veintisiete debatirán su respuesta a la crisis migratoria de Ceuta

La Unión Europea llega dividida a la reunión sobre Ceuta: Von der Leyen reclama solidaridad con España mientras Italia acelera su plan para exportar el ‘modelo Albania’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Defensa defiende al CNI y exige a Marruecos investigar “hasta el final”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Defensa defiende al CNI y exige a Marruecos investigar “hasta el final”

La Unión Europea llega dividida a la reunión sobre Ceuta: Von der Leyen reclama solidaridad con España mientras Italia acelera su plan para exportar el ‘modelo Albania’

Ceuta abre una grieta y deja al descubierto la desconfianza de la mayoría de la UE hacia las políticas migratorias de Pedro Sánchez

La apuesta migratoria de Giorgia Meloni: así funciona el ‘modelo Albania’ con el que Italia pretende controlar la inmigración irregular en la Unión Europea

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Rabat achaca la crisis de Ceuta a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

ECONOMÍA

La Ley de Propiedad Horizontal es clara sobre los pisos que tienen la lavadora en el balcón: esta es la multa que te pueden poner

La Ley de Propiedad Horizontal es clara sobre los pisos que tienen la lavadora en el balcón: esta es la multa que te pueden poner

Los empleados que hacen horas extra gratis regalan a sus empresas casi ocho semanas de trabajo al año

El Ibex marca máximos históricos y se acerca a los 20.000 puntos mientras el precio del petróleo cae casi un 5% ante las nuevas conversaciones con Irán

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España necesita a Marruecos en la frontera y Marruecos a España en su economía: Madrid es el principal socio comercial de Rabat con más de 22.000 millones de euros en juego

DEPORTES

Qué está pasando con Diomande y por qué el Real Madrid no termina de cerrar su fichaje

Qué está pasando con Diomande y por qué el Real Madrid no termina de cerrar su fichaje

Las encrucijadas del Mourinho con el Real Madrid antes de empezar LaLiga: la titularidad en el lateral, una delantera pidiendo hueco o el escaso tiempo con los mundialistas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

Honda mima a Fernando Alonso: “Queremos darle lo que él quiere”