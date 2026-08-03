El Rayo abrirá mañana el estadio de Vallecas para la inspección de la Comunidad de Madrid

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(Actualiza la LO1074 con declaraciones de Facua)

Madrid, 3 ago (EFE).- El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha confirmado este lunes que el Rayo Vallecano abrirá mañana martes sus puertas para que la Comunidad de Madrid pueda realizar una inspección para iniciar las obras de urgencia previstas después de que el club le haya impedido la entrada dos días consecutivos.

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"Esto no es un enfrentamiento entre el club y la Comunidad, sino una reclamación de responsabilidad hacía el propio club, que ha dicho que se compromete a cumplir sus obligaciones", ha asegurado este lunes el consejero en declaraciones a los medios tras una reunión con la directiva del Rayo y una representación de la plantilla.

El estadio abrirá así sus puertas después de que la pasada semana se intensificara el enfrentamiento entre el Gobierno regional y el Rayo Vallecano, al impedir la entrada en dos ocasiones a los técnicos enviados por la Comunidad para iniciar las obras previstas.

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Los técnicos de la Comunidad de Madrid, junto con las empresas contratadas, inspeccionarán los elementos "fundamentales" que atañen a los problemas de seguridad que relata la auditoría y, una vez comprobados, se realizará un informe técnico, ha dicho De Paco.

Para el consejero, no permitirles la entada es el "modus operandi" del club que, en sus palabras, retrasa las actuaciones y deja cumplir los plazos para que el tiempo "despiste" o "nos desvíe del objetivo" de que el Rayo "pueda jugar en su estadio, pero en condiciones".

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"Entendemos que el estadio no está en condiciones para representar a un club como el Rayo Vallecano", ha apuntado.

En esta misma línea, el consejero se ha mostrado partidario de que el equipo juegue en Madrid, aunque ha advertido de que, "lo normal" es que el primer partido de la temporada no se pueda jugar en el estadio si se confirma alguno de los parámetros de la auditoría.

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"El club tiene que hacer todo lo posible porque juegue en Madrid", ha reiterado De Paco, quien ha sugerido además un posible "apoyo" económico para que el equipo pueda volver a Vallecas.

Así, el consejero ha afeado al club una actitud de "falta de respeto" y de "responsabilidad" con los aficionados, que plantean la posible devolución de los abonos si el Rayo juega fuera de Vallecas, una situación de "incertidumbre" sobre la que ha apelado a la "responsabilidad moral" del club con la institución.

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Por su parte, la organización de consumidores Facua, ha pedido al Rayo Vallecano que realice el reembolso proporcional del dinero de los abonos a los aficionados que no puedan acudir a los partidos que tendrán lugar fuera de la Comunidad de Madrid.

La asociación ha recordado que los aficionados tienen derecho a recuperar las cantidades que correspondan por cada uno de los partidos que no puedan disfrutar dado que "la lejanía de las ubicaciones (...) obliga a asumir gastos extra en desplazamientos y alojamientos que muchos abonados no pueden permitirse". EFE

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