El Getafe se enfrentará en el 'play off' al ganador del Partizan-Tobol

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Redacción deportes, 3 ago (EFE).- El Getafe, representante español en la Liga Conferencia, se enfrentará en el 'play off' de clasificación para la fase central del tercer torneo europeo al ganador de la eliminatoria de la tercera ronda previa que deben disputar el Partizan serbio y el Tobol Kostanai kazajo.

El partido de ida se disputará en el feudo del conjunto madrileño el jueves 20 de este mes y la vuelta una semana más tarde en el campo del rival del cuadro de José Bordalás. EFE

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