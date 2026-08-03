El Deportivo realiza su primer entrenamiento en Italia sin Altimira y Asp Jensen

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A Coruña, 3 (EFE).- El Deportivo comenzó este lunes en Coverciano sus entrenamientos en tierras italianas, pendiente de la recuperación de Adrià Altimira y Asp Jensen, que continúan con su plan específico de recuperación junto a los fisioterapeutas del equipo.

La plantilla del conjunto dirigido por Antonio Hidalgo se ejercitó en el campo 2 'Enzo Bearzot' del Centro Técnico de la Federación Italiana de Fútbol, donde trabajará hasta el próximo viernes, cuando finalizará su concentración en Italia.

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La sesión comenzó con una activación y una rueda de pases dirigidas por los preparadores físicos Roberto Cabellud y Sergio Roca, antes de dar paso a unos rondos para seguir ganando ritmo de trabajo.

Posteriormente, Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Soriano y Luismi Cruz, futbolistas con una mayor carga de minutos acumulados durante los primeros partidos, finalizaron su participación en el entrenamiento, mientras que el resto del grupo completó un juego de posición en medio campo con el que concluyó la sesión.

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Al margen del grupo han vuelto a trabajar Adrià Altimira y Asp Jensen, que siguen con sus respectivos procesos de recuperación.

El Deportivo continuará mañana, martes, con una jornada de doble sesión de entrenamiento, programada para las 10:00 y las 18:00 horas. El próximo jueves disputará un partido amigable contra el ACF Fiorentina en el Stadio Curva Fiesole, en la ciudad deportiva del club italiano. EFE

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