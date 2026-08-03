El Defensor tramita 450 expedientes de víctimas de abusos en la Iglesia, 149 en fase final

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Madrid, 3 ago (EFE).- El Defensor del Pueblo analiza actualmente 450 expedientes de personas que solicitan el reconocimiento como víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, de los que 149 se encuentran ya en la fase final de tramitación.

Estos expedientes se tramitan en aplicación del protocolo suscrito el pasado 30 de marzo entre el Defensor del Pueblo, el Gobierno y la Iglesia católica para el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico.

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Según informa el Defensor del Pueblo, hasta el pasado 31 de julio la Unidad de Víctimas ha mantenido entrevistas personalizadas con 105 víctimas y ha inadmitido cuatro solicitudes al considerar que no se correspondían con el objeto previsto en el protocolo.

La Unidad de Víctimas, integrada por profesionales independientes especializados en victimología, psicología, criminología y otras disciplinas jurídicas, inició su actividad el 15 de abril y recibe las solicitudes remitidas por la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

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El protocolo establece que, una vez analizado cada caso y escuchadas las partes implicadas, el Defensor del Pueblo debe emitir, con carácter general, una valoración de reconocimiento o denegación de la condición de víctima en un plazo máximo de tres meses, ampliable un mes más cuando exista un volumen extraordinario de solicitudes o la complejidad del expediente lo justifique.

Asimismo, prevé que la reparación pueda ser de carácter simbólico o restaurativo, mediante el reconocimiento institucional, el acompañamiento a la víctima o la petición de disculpas, así como económica, para compensar el daño sufrido y los gastos derivados del tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas.

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El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha defendido desde la firma del protocolo que este procedimiento busca "recuperar a la persona y reparar daños" y ha insistido en que "no es un mero trámite burocrático cosificador sino un procedimiento flexible, personalizado, profesional y humano". EFE