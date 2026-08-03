El Barroco centra el Ciclo de Música Antigua de la 87.ª Quincena Musical de San Sebastián

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San Sebastián, 3 ago (EFE).- Cuatro conciertos a cargo de tres formaciones nacionales y una francesa conforman el Ciclo de Música Antigua de la 87.ª Quincena Musical de San Sebastián, que arrancará el próximo 7 de agosto y centrará su repertorio en el Barroco, desde los orígenes de la ópera hasta Bach.

Recorrerá en concreto obras a partir de finales del periodo renacentista, con autores pioneros como Dowland y d'India, y culminará con piezas de Bach, Haendel o Telemann, según ha explicado este lunes el director del festival, Patrick Alfaya, en la presentación del ciclo en el Mueso San Telmo, donde se desarrolla esta sección, una de las primeras que creó el certamen donostiarra.

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Arrancará el próximo viernes con uno de los tres conjuntos españoles participantes en esta edición, La Real Cámara, que deleitará a los aficionados con una viola 'de braccio', instrumento antiguo poco habitual en la actualidad que tocará Emilio Moreno, en conjunto con una viola da gamba, a cargo de Marc de la Linde, y de un clavecín, que tocará Eduard Martínez.

"En el Centro de la Armonía: música alemana para viola da braccio de J.S.Bach y su entorno", es el título de la velada de apertura que incluirá piezas de Teleman, Goldberg o Fasch.

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El 18 de agosto recalará en San Telmo el Collegium Musicum Madrid para repasar la fascinante vida del compositor británico John Downland, con motivo del 400 aniversario de su muerte, en una sesión que contará con narración del periodista musical Martín Llade.

La formación francesa Gli Incogniti descubrirá por su parte el 21 de agosto la amistad que unió a Georg Philipp Telemann y Georg Friedrich Händel a través de la interpretación de conciertos, sonatas y fantasías de estos dos genios del Barroco que el cuarteto galo ejecutará bajo el título 'A Charming Rarity'.

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El broche final del Ciclo de Música Antigua lo podrá el día 23 Capella de Ministrers junto a la voz de la soprano y guitarra barroca Beatriz Lafont, en un repaso por las ideas de la llamada Camerata Fiorentina', un grupo de artistas y pensadores italianos de finales del XVI al que se atribuye los fundamentos de la ópera.

En su búsqueda de esos orígenes, el conjunto valenciano interpretará monodías y lamentos de Sigismondo d'India, así como piezas instrumentales de Frescobaldi, Kapsberger, Ortiz y Rossi.

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Las presentaciones de la Quincena de este lunes se han completado con el Ciclo de Órgano, del que su coordinadora, Ana Belén García, y algunos participantes han informado en otra comparecencia en la basílica de Santa María del Coro.

El ciclo dedicado a difundir el patrimonio organístico guipuzcoano concluirá el día 13 tras ofrecer un total de 14 recitales gratuitos, a cargo de solistas procedentes de diversos países en un programa que recorrerá diversos templos del territorio en el que se introducirán sugerentes diálogos con otras disciplinas artísticas, con el fin de derribar barreras y conectar el instrumento con una mayor audiencia.

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Además de Seifen, intervendrán maestros como Thomas Ospital, titular de la histórica Saint Eustache de París, en un ciclo que conmemorará también el bicentenario de la muerte de Juan Crisóstomo Arriaga y el 150 aniversario del nacimiento de Valentín Larrea, junto a estrenos de Samuel Máynez Vidal.EFE

(foto)