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Diputado de IU aboga por retirar tropas españolas del este de Europa por la "falta de solidaridad" en la crisis de Ceuta

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El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha abogado por la retirada de tropas españolas en misiones internacionales en el marco de la OTAN en varios países del este de Europa, en respuesta a la falta de solidaridad de 22 gobiernos comunitarios con España tras la crisis migratoria.

Así lo ha planteado el parlamentario a través de las redes sociales después de que los líderes de 22 países europeos advirtieran, ante esta emergencia migratoria, que políticas como la regularización de migrantes irregulares, medida aprobada por el Ejecutivo de coalición, pueden actuar como "factores de atracción".

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También vincularon en una carta conjunta la crisis en Ceuta con la reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirmó que la legislación española de extranjería no permite las denominadas devoluciones en caliente, una resolución que, según sostienen, ha sido utilizada para "desencadenar este ataque" y "abusar" del sistema europeo de migración y asilo.

"LOS ALIADOS NOS ATACARON EN LUGAR DE DEFENDERNOS"

"Los 'aliados no atacaron en lugar de defendernos", ha recriminado Santiago que arremete también contra la "falta de solidaridad" de estos 22 gobiernos, que tacha de "trumpistas", ante el "ataque híbrido" que padeció España durante la crisis en Ceuta.

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Por tanto, el dirigente de IU ha afirmado que esto es motivo para retirar las tropas españolas destinadas en Eslovaquia, Letonia, Lituania, Estonia y Rumanía. "Vamos a solicitarlo formalmente", ha concluido.

Con ello hacía referencia a la Brigada Multinacional de la OTAN en varios países del Este del continente ante la guerra de Ucrania y a las que España destina efectivos.

IU, la formación en la que milita Santiago y que surgió a raíz de la movilización contra la OTAN, ha reclamado históricamente la salida de España de la Alianza Atlántica.

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EuropaPress

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