Descubren que el ADN bacteriano en el útero no implica que haya microbios activos

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Granada, 3 ago (EFE).- Un equipo de investigadores ha comprobado que detectar ADN bacteriano en el endometrio no significa que los microorganismos estén activos, un hallazgo que podría contribuir al desarrollo de diagnósticos más precisos y de tratamientos personalizados para los problemas de fertilidad y determinadas alteraciones del embarazo.

El estudio, realizado por científicos del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA) y la Universidad de Granada (UGR), cuestiona que las bacterias del género Lactobacillus formen una comunidad activa y estable en el útero ya que, aunque su ADN puede detectarse en muestras uterinas, el análisis de ARN no encontró señales equivalentes de actividad biológica.

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Según ha informado este lunes la investigadora principal, Signe Altmäe, los resultados indican que Lactobacillus no parece colonizar activamente el útero, algo que podría deberse a que las señales de ADN detectadas correspondan a células inactivas o a restos genéticos que ascienden desde la vagina.

Esta interpretación no implica necesariamente que el útero sea estéril, sino que, como ha detallado, obliga a diferenciar entre la detección de material microbiano y la existencia de una comunidad funcionalmente activa.

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No obstante, el hallazgo tiene implicaciones para el estudio de la fertilidad y para el diseño de intervenciones dirigidas a modificar el entorno uterino.

Como ha explicado Altmäe, la vagina presenta unas condiciones, entre ellas un pH ácido, que favorecen el predominio de determinadas especies de Lactobacillus. El útero, en cambio, posee un microambiente diferente, por lo que no puede asumirse que estas bacterias desempeñen la misma función en ambos órganos.

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"Los tratamientos dirigidos a introducir lactobacilos en el útero podrían no producir los efectos esperados si estas bacterias no encuentran allí las condiciones necesarias para mantenerse activas", ha señalado la investigadora.

El trabajo, en el que se han comparado los métodos convencionales basados en ADN con un análisis metatranscriptómico de ARN orientado a identificar actividad microbiana funcional, invita además a "actuar con cautela" ante el uso de antibióticos de amplio espectro basado únicamente en la detección de ADN, ya que encontrar material genético de una bacteria no significa necesariamente que exista una infección activa.

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El estudio ha constatado también que el procedimiento de recogida influye en los resultados, ya que el cepillado uterino detectó una mayor riqueza de señales microbianas que las biopsias de tejido profundo.

Esto, a juicio de los investigadores, pone de relieve la necesidad de estandarizar tanto el muestreo como las técnicas de análisis. EFE