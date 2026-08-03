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Cuatro jóvenes detenidos tras apuñalar a dos hombres en Logroño

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Logroño, 3 ago (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a cuatro jóvenes como presuntos autores de un apuñalamiento ocurrido el pasado 29 de julio en Logroño, en el que dos varones resultaron heridos por arma blanca.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 21:25 horas, cuando el centro de emergencias SOS 112 recibió el aviso de una reyerta entre varios jóvenes en las inmediaciones de avenida de Navarra, ha informado este lunes en una nota la Jefatura Superior de Policía de La Rioja.

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A la llegada de las patrullas, los agentes localizaron a dos varones con heridas por arma blanca, a quienes prestaron una primera asistencia hasta la llegada de los servicios sanitarios, que los trasladaron al Hospital Universitario San Pedro de Logroño.

Uno de los heridos precisó una intervención quirúrgica, mientras que el segundo fue asistido de lesiones de menor consideración.

Las primeras pesquisas permitieron determinar que el enfrentamiento se inició tras una discusión entre dos grupos de jóvenes cuando regresaban en autobús de las piscinas municipales de Las Norias.

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Una vez descendieron del vehículo, la discusión derivó en una agresión con arma blanca, tras la cual los autores huyeron del lugar.

La investigación fue asumida por la Brigada Provincial de Policía Judicial, que desarrolló numerosas gestiones encaminadas a identificar a los responsables en un corto espacio de tiempo.

La colaboración ciudadana resultó determinante para el esclarecimiento de los hechos, incluida una grabación realizada por un testigo presencial, que permitió orientar las primeras líneas de investigación.

Las distintas diligencias permitieron identificar al presunto autor material de las puñaladas, así como a otros tres jóvenes, por su presunta participación y colaboración en los hechos.

Como resultado de la investigación, el pasado viernes, 31 de julio, fueron detenidos los cuatro presuntos implicados en la reyerta.

El supuesto autor material de las heridas fue puesto a disposición del juzgado de guardia, que decretó su ingreso en prisión provisional.

Los otros tres detenidos, tras la práctica de las correspondientes diligencias policiales, quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos. EFE

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