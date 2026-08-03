Controlado el incendio forestal de Ojacastro en La Rioja

Guardar

Logroño, 3 ago (EFE).- Los medios de extinción han dado por controlado este lunes el incendio forestal declarado este domingo en el entorno de la localidad riojana de Ojacastro, en la sierra de la Demanda, y que ha calcinado unas 11,5 hectáreas en la Sierra de la Demanda.

Según ha informado el Gobierno riojano en una nota, el fuego ha afectado a una superficie arbolada de rebollar, pinar y hayedo.

Durante toda la mañana permanecerán en el incendio en tareas de refresco, liquidación y vigilancia un técnico de extinción, tres agentes forestales, dos retenes de bomberos forestales y dos autobombas de Medio Natural.

PUBLICIDAD

El fuego se declaró en el entorno de una de las aldeas de Ojacastro, la de Ulizarna, donde se ubicó un puesto de mando avanzado para coordinar a los efectivos que han trabajado la pasada noche en la extinción. EFE