Controlado el incendio de La Mierla (Guadalajara), que ha afectado a 32.000 hectáreas

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Toledo, 3 ago (EFE).- El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por controlado a primera hora de este lunes el incendio forestal que se originó en La Mierla (Guadalajara) el 16 de julio y que ha afectado a unas 32.000 hectáreas de terreno, por lo que se ha convertido en el de mayor dimensiones registrado en Castilla-La Mancha.

La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, ha informado en declaraciones a los medios de comunicación de la decisión adoptada en la reunión del Comité Asesor del incendio que se ha celebrado a las 9:00 horas de este lunes, si bien ha señalado que aunque se haya dado por controlado, los servicios de extinción mantendrán una "vigilancia activa", ya que pueden producirse "algunos focos" dentro del perímetro, que es "muy grande". EFE

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