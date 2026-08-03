Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Colo-Colo sigue liderando la liga chilena y la "U", su único escolta, está a 12 puntos

Guardar

Santiago de Chile, 2 ago (EFE).- Colo-Colo venció 4-3 a Everton y mantuvo el liderato al cierre de la decimoséptima fecha de la liga chilena de fútbol, con la Universidad de Chile como su único escolta tras imponerse ante Huachipato por 2-0 este domingo pero aún a 12 puntos del líder.

Pese a sufrir ante el cuadro 'Oro y Cielo' que defendió su localía en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, el 'Cacique' mantuvo el invicto de siete partidos en la Liga de Primera y logró sumar 42 puntos en la parte más alta de la tabla, en tanto Everton cerró la fecha con 23 unidades en el octavo puesto del escalafón.

PUBLICIDAD

A incorporarse a los dirigidos por Fernando Ortiz llegó durante esta jornada el portero de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias 'Vozinha', figura en el Mundial 2026 que vestirá la camiseta de los albos.

Otro que sumó de a tres fue la Universidad de Chile, que con un golazo del ex seleccionado nacional Eduardo Vargas y otro tanto de Marcelo Morales venció a Huachipato y cerró la fecha con 30 unidades, en tanto el cuadro 'Acerero" finalizó en la séptima posición con 24 puntos.

PUBLICIDAD

Igualados en la tabla con 27 puntos quedaron Universidad Católica, que cayó por 3 a 0 frente a Concepción en el Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo; y Palestino, que en la última fecha ganó 2 a 1 frente a Coquimbo Unido jugando de local en La Cisterna.

Ñublense, por su parte, terminó la jornada en el quinto puesto de la tabla con 25 puntos y un partido menos, al suspenderse su duelo con Deportes Limache por un desperfecto eléctrico en el Estadio de Quillota.

En la sexta posición de la tabla se ubicó con 24 unidades Coquimbo Unido con un partido aún por reprogramar tras la suspensión de su encuentro ante Concepción por un grave sistema frontal que actualmente afecta a gran parte del país sudamericano. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Valencia este lunes 3 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Valencia este lunes 3 de agosto

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Sevilla

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Sevilla

Málaga: el pronóstico del clima para este 3 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Málaga: el pronóstico del clima para este 3 de agosto

Clima: las temperaturas que predominarán este 3 de agosto en Madrid

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima: las temperaturas que predominarán este 3 de agosto en Madrid

Clima en Barcelona: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Barcelona: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Rabat achaca la crisis de Ceuta a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Rabat achaca la crisis de Ceuta a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

La migración irregular en Europa, con datos de Frontex y del Ministerio del Interior de España: la entrada de personas de fuera de la UE ha caído un 37% en 2026

Las únicas explicaciones de Ayuso sobre el ático de Chamberí: desde el “no es para mí” a defender su venta para “reforzar la reconstrucción en la Sierra Oeste” tras los incendios

Silencio institucional, mafias y cooperación con España: así ha construido Marruecos el relato de la crisis migratoria de Ceuta

El modelo turco que marcó la estrategia migratoria de la Unión Europea y las lecciones que deja para la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos

ECONOMÍA

Cuándo se cobra el paro en agosto de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA...

Cuándo se cobra el paro en agosto de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA...

Marruecos tiene salario mínimo y vacaciones pagadas, pero muchos trabajadores ni cotizan ni tienen contrato

Es oficial: el Gobierno da a las empresas tres días más para comunicar el cese de un empleado

Hasta 600 euros por un día de playa en Italia, el país europeo donde el 43% de la arena es privada y bañarse en el mar es un negocio de millones de euros

Una casa a 1 euro para reformar o un piso de lujo en una gran capital: la mejor inversión inmobiliaria según un experto

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

Honda mima a Fernando Alonso: “Queremos darle lo que él quiere”

Iris Tió y las dos platas para España en el Europeo de natación artística: al ritmo de Led Zeppelin en el mixto y de TsarB en el dúo libre femenino

Jódar aterriza en el top 20 del ranking ATP: es el único tenista en conseguirlo durante su primera temporada como profesional