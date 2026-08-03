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Casi 10 años de cárcel por violar a su mujer y maltratar a sus hijos menores

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Almería, 3 ago (EFE).- La Audiencia de Almería ha impuesto 9 años y 11 meses de prisión a un hombre de origen germano que reconoció durante el juicio haber forzado sexualmente durante dos años a su esposa, además de maltratarla a ella y a sus hijos durante su periodo de residencia en España.

La sentencia de la Sección Tercera, dictada por conformidad y a la que ha tenido acceso EFE, explica que el procesado se casó hace 20 años con su mujer en Alemania, país en el que ambos residieron junto a sus hijos y en el último lustro decidieron mudarse a España y residir en la provincia almeriense.

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Desde agosto de 2022, ya en el país, el hombre sometió a su pareja a un “trato humillante y vejatorio”, con numerosos y reiterados insultos, además de agresiones a su esposa e hijos menores, “intimidándola de manera continuada” hasta provocar en ella una sintomatología ansioso-depresiva.

Todo ello fruto, según el fallo, de la “violencia patológica derivada de la enfermedad mental del procesado”, que habría disminuido sus facultades volitivas e intelectivas durante todo este tiempo.

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La sentencia especifica episodios como el vivido en septiembre de 2024 en el domicilio familiar de la pareja, cuando el hombre golpeó a tres de sus vástagos, amenazando de muerte con un cuchillo a su mujer cuando ella intentó evitar que continuase.

También indica expresamente que entre agosto de 2022 y el mismo mes de 2024, de forma reiterada forzó sexualmente a su esposa, bajo amenaza de golpearla y debido a que la víctima terminaba por acceder para que los hijos menores que se encontraban en la casa no oyeran las agresiones.

Los magistrados también le imponen el pago de una indemnización de 10.000 euros a su esposa.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

mma/vg/jlg

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