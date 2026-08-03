Casi 10 años de cárcel por violar a su mujer y maltratar a sus hijos menores

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Almería, 3 ago (EFE).- La Audiencia de Almería ha impuesto 9 años y 11 meses de prisión a un hombre de origen germano que reconoció durante el juicio haber forzado sexualmente durante dos años a su esposa, además de maltratarla a ella y a sus hijos durante su periodo de residencia en España.

La sentencia de la Sección Tercera, dictada por conformidad y a la que ha tenido acceso EFE, explica que el procesado se casó hace 20 años con su mujer en Alemania, país en el que ambos residieron junto a sus hijos y en el último lustro decidieron mudarse a España y residir en la provincia almeriense.

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Desde agosto de 2022, ya en el país, el hombre sometió a su pareja a un “trato humillante y vejatorio”, con numerosos y reiterados insultos, además de agresiones a su esposa e hijos menores, “intimidándola de manera continuada” hasta provocar en ella una sintomatología ansioso-depresiva.

Todo ello fruto, según el fallo, de la “violencia patológica derivada de la enfermedad mental del procesado”, que habría disminuido sus facultades volitivas e intelectivas durante todo este tiempo.

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La sentencia especifica episodios como el vivido en septiembre de 2024 en el domicilio familiar de la pareja, cuando el hombre golpeó a tres de sus vástagos, amenazando de muerte con un cuchillo a su mujer cuando ella intentó evitar que continuase.

También indica expresamente que entre agosto de 2022 y el mismo mes de 2024, de forma reiterada forzó sexualmente a su esposa, bajo amenaza de golpearla y debido a que la víctima terminaba por acceder para que los hijos menores que se encontraban en la casa no oyeran las agresiones.

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Los magistrados también le imponen el pago de una indemnización de 10.000 euros a su esposa.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

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En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

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