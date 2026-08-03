Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Asociaciones judiciales y fiscales piden "una política migratoria integral y coordinada" tras la crisis en Ceuta

Imagen HDSGINGPUVC4XOLQKIOHTAFKPM
Guardar

Asociaciones de jueces y fiscales han puesto de manifiesto "la necesidad de avanzar hacia una política migratoria integral y coordinada en el ámbito de la Unión Europea" tras la incursión masiva de decenas de miles de personas en Ceuta durante el jueves y el viernes a través de espigón del Tarajal.

En un comunicado conjunto, Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades, Juezas y Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Pro Derechos Humanos España, expresan su "dolor por la pérdida de vidas humanas", así como su solidaridad con la ciudadanía de Ceuta y Melilla.

PUBLICIDAD

Estas asociaciones lamentan que estos "graves acontecimientos" han producido "el trágico resultado de al menos 72 personas fallecidas, así como un elevado número de personas heridas y desaparecidas aún por determinar". Al tiempo, señalan que esta crisis "exige una respuesta institucional fundada en el respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos y fundamentales".

De esta manera, las asociaciones remarcan que el control de las fronteras constituye "una competencia legitima del Estado y responde a la obligación de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la legalidad".

PUBLICIDAD

"Ahora bien, esa potestad debe ejercerse siempre dentro del marco constitucional y de los compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos, sin que ninguna finalidad, por legítima que sea, pueda anteponerse al respeto a la vida y a la dignidad de las personas", precisan.

Y es que "las situaciones de especial presión migratoria no alteran la vigencia de los derechos fundamentales ni rebajan las exigencias propias del Estado de derecho", al contrario, "en los contextos de máxima dificultad es cuando las instituciones democráticas deben reafirmar su compromiso con la legalidad y la proporcionalidad, cualquiera que sea el origen o la situación administrativa de las personas afectadas".

Por ello, añaden, "estos acontecimientos no pueden convertirse en pretexto para alimentar el discurso de odio, la xenofobia o el llamamiento a la persecución de las personas migrantes".

"DETRÁS DE CADA FRONTERA HAY SERES HUMANOS"

Las asociaciones judiciales y fiscales exponen que estos hechos "ponen de manifiesto la necesidad de avanzar hacia una política migratoria integral y coordinada en el ámbito de la Unión Europea, que combine una gestión eficaz de las fronteras con la protección de los derechos fundamentales y la salvaguarda de la vida de las personas migrantes".

Todo ello porque, a su juicio, "la firmeza en el control fronterizo y el respeto a los derechos fundamentales no son incompatibles", sino que "ambos integran las obligaciones de un Estado social y democrático de derecho".

Solo desde ese equilibrio "será posible ofrecer una respuesta acorde con nuestros valores constitucionales y europeos, y evitar que una tragedia humana se transforme en un motivo de fractura social", valoran.

En este sentido, demandan "que el debate público sobre estos hechos se desarrolle desde el rigor y el respeto institucional, evitando respuestas simplistas o discursos que erosionen la convivencia".

Y remachan: "Detrás de cada frontera hay seres humanos, y ninguna respuesta política puede olvidar que la protección de su vida y su dignidad constituye un deber ineludible".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Filetes de calabacín rebozados, una receta facilísima para disfrutar de esta verdura de una forma diferente

Acompañados de una salsa casera o una ensalada sencilla, estos filetes de calabacín son ideales para una cena ligera de verano

Filetes de calabacín rebozados, una receta facilísima para disfrutar de esta verdura de una forma diferente

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la Audiencia Nacional pide un informe policial para saber si responde a una “acción dirigida” por algún “grupo criminal”

Mientras Ceuta intenta volver progresivamente a la normalidad, desde Rabat creen que la crisis se ha gestado por una combinación de la actuación de las redes de trata de personas, a la desinformación y a los malentendidos en torno a una sentencia del Tribunal Supremo

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la Audiencia Nacional pide un informe policial para saber si responde a una “acción dirigida” por algún “grupo criminal”

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 3 agosto

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 3 agosto

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

El emotivo recuerdo del abogado de la familia de Edwin Arrieta cuando se cumplen tres años del crimen de Daniel Sancho

Juango Ospina, representante legal de los familiares del cirujano colombiano, comparte un mensaje en memoria de la víctima y reconoce que el caso marcó su vida “en lo profesional y en lo personal”

El emotivo recuerdo del abogado de la familia de Edwin Arrieta cuando se cumplen tres años del crimen de Daniel Sancho
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la Audiencia Nacional pide un informe policial para saber si responde a una “acción dirigida” por algún “grupo criminal”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la Audiencia Nacional pide un informe policial para saber si responde a una “acción dirigida” por algún “grupo criminal”

Ceuta abre una grieta y deja al descubierto la desconfianza de la mayoría de la UE hacia las políticas migratorias de Pedro Sánchez

La apuesta migratoria de Giorgia Meloni: así funciona el ‘modelo Albania’ con el que Italia pretende controlar la inmigración irregular en la Unión Europea

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Rabat achaca la crisis de Ceuta a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

La migración irregular en Europa, con datos de Frontex y del Ministerio del Interior de España: la entrada de personas de fuera de la UE ha caído un 37% en 2026

ECONOMÍA

El Ibex marca máximos históricos y se acerca a los 20.000 puntos mientras el precio del petróleo cae casi un 5% ante las nuevas conversaciones con Irán

El Ibex marca máximos históricos y se acerca a los 20.000 puntos mientras el precio del petróleo cae casi un 5% ante las nuevas conversaciones con Irán

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España necesita a Marruecos en la frontera y Marruecos a España en su economía: Madrid es el principal socio comercial de Rabat con más de 22.000 millones de euros en juego

El techo de cristal del IBEX 35: los Comités de Dirección de las empresas tendrían que duplicar el número de mujeres para llegar al 40% marcado por la ley

Cuándo se cobra el paro en agosto de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA...

DEPORTES

Las encrucijadas del Mourinho con el Real Madrid antes de empezar LaLiga: la titularidad en el lateral, una delantera pidiendo hueco o el escaso tiempo con los mundialistas

Las encrucijadas del Mourinho con el Real Madrid antes de empezar LaLiga: la titularidad en el lateral, una delantera pidiendo hueco o el escaso tiempo con los mundialistas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

Honda mima a Fernando Alonso: “Queremos darle lo que él quiere”

Iris Tió y las dos platas para España en el Europeo de natación artística: al ritmo de Led Zeppelin en el mixto y de TsarB en el dúo libre femenino