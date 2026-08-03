Asociación turística avisa de "avalancha de cancelaciones" en Guadalajara tras el incendio

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Toledo, 3 ago (EFE).- La Asociación de Turismo Rural de la Sierra Norte de Guadalajara ha advertido de las "graves consecuencias económicas" que está teniendo el incendio forestal originado en La Mierla, con una "avalancha de cancelaciones" en los establecimientos de la zona.

En un comunicado, la asociación ha alertado de que las cancelaciones se están produciendo también en establecimientos situados "en zonas que no han sufrido daños" y ha recordado que el incendio ha afectado a 32.000 hectáreas de las cerca de 118.000 que conforman el Parque Natural.

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En este sentido, ha puntualizado que "sigue existiendo una sierra viva, llena de naturaleza, patrimonio, pueblos, tradiciones y empresas que merece ser visitada" en lugares como Atienza, Sigüenza, las Salinas de Imón, los Pueblos Negros, El Hayedo, El Cardoso o los Pueblos Dorados.

"Esta situación amenaza con dinamitar la temporada alta y poner en riesgo la viabilidad de numerosos pequeños negocios", ha lamentado.

Además, la Asociación turística está recopilando datos entre sus asociados para conocer el impacto real de esta crisis, aunque las primeras estimaciones sitúan las pérdidas en torno a los 3.000 euros por negocio durante las primeras semanas.

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Los empresarios han reclamado a las administraciones "ayudas directas y específicas para el sector turístico" y campañas de promoción "que ayuden a recuperar la confianza de los visitantes y a explicar que una gran parte de la Sierra Norte continúa intacta". EFE