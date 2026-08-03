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353.000 ucranianos tienen permiso de residencia en España, un 8,2 % más que en 2025

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Madrid, 3 ago (EFE).- Un total de 353.009 ciudadanos ucranianos tienen una autorización de residencia en España, lo que supone un incremento del 8,2 % respecto al año pasado, una subida motivada por las autorizaciones de residencia por protección temporal otorgadas a quienes huyeron de la invasión rusa.

Son datos recogidos hasta el pasado 30 de junio en la última estadística publicada por el Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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El 76 % de los ucranianos que tienen permiso de residencia en España ostentan un permiso de protección temporal, 262.782, mientras que el 20 %, 67.724, poseen una residencia de larga duración.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que, en un contexto marcado por la continuidad del conflicto en Ucrania, la prolongación de los mecanismos de protección temporal sigue siendo "un pilar fundamental" en su proceso de integración.

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Estas autorizaciones constituyen un permiso excepcional activado en la Unión Europea tras la invasión rusa de 2022 por un periodo inicial de un año para dar amparo inmediato a los desplazados desde Ucrania. Desde entonces, se han ido prorrogando año tras año hasta la actualidad y la última fecha de validez es el 4 de marzo de 2027.

En cuanto al perfil de las personas ucranianas que tienen autorización de residencia en España, el 58 % (204.443) son mujeres y el 42 % (148.566), hombres.

Sobre la edad, mientras que entre los menores de 16 años el reparto por sexos es bastante equilibrado, en la población en edad de trabajar predominan las mujeres, especialmente en la franja de entre 33 y 49 años, donde el número es "considerablemente más elevado".

En la población mayor de 65 años, también son más las mujeres, algo que desde el Ministerio achacan al gran número que llegaron desde el inicio de la guerra, aunque el colectivo ucraniano asentado en España ya estaba algo feminizado en las edades laborales antes del conflicto.

Con respecto a las provincias de residencia, Alicante, Madrid y Barcelona concentran el 43 % de las personas ucranianas con documentación de residencia en vigor, con 62.831, 45.636 y 43.950 personas respectivamente.

La estadística arroja información sobre la inclusión laboral de los refugiados: del total de 208.855 ucranianos de 16 y más años con protección temporal, el 20 % (41.564) están afiliados a la Seguridad Social.

Y de los 82.821 personas con autorización de residencia concedida por otros motivos distintos a la protección temporal, 41.350 estaban afiliadas a la Seguridad Social, un 50%.

Por actividad económica, el mayor número de personas ucranianas con autorización de protección temporal se dedica a la hostelería (7.807), construcción (6.449) y al sector de telecomunicaciones, programación informática, consultoría, infraestructura informática y otros servicios de información (4.144).

Entre los refugiados, las mujeres predominan en las actividades de cuidados y servicio doméstico, mientras que los hombres lo hacen en construcción, tecnologías de la información y en transporte y almacenamiento. EFE

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