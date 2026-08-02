Temas del día de EFE España del lunes 3 de agosto de 2026

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - Las autoridades de Ceuta continúan adoptando medidas para que regrese la normalidad tras la entrada masiva de inmigrantes del pasado jueves, que deja un saldo provisional de 72 muertos, mientras que las Fuerzas de Seguridad y el Ejército mantienen un dispositivo de vigilancia en las calles para facilitar el retorno de los que aún permanecen en la ciudad.

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Melilla - Tras un fin de semana en el que la frontera terrestre ha recuperado el tránsito de forma gradual y limitada para los viajeros de la Operación Paso del Estrecho, Melilla sigue pendiente de que siga rebajándose la presión migratoria para volver a la normalidad en el único 'puente' que conecta la ciudad con su entorno marroquí.

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Madrid - El Gobierno y los partidos políticos siguen de cerca este lunes la crisis migratoria en Ceuta, que ha desatado fuertes críticas de PP y Vox contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en vísperas de la reunión de ministros de Interior de la Unión Europea que el martes analizará la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

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INCENDIOS FORESTALES

Madrid - Los servicios de extinción de incendios mantienen la vigilancia este lunes para evitar rebrotes en los fuegos de Ávila, Zamora y Castellón, mientras en Cáceres ya han conseguido estabilizar el fuego en la zona de Casas de Millán y Grimaldo.

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TIEMPO VERANO

Madrid - La primera semana de agosto empieza con un descenso generalizado de temperaturas en la península gracias a la entrada de un frente por el noroeste peninsular, que dejará cielos nubosos en la mitad norte e intervalos nubosos en el sur, si bien se mantendrán los valores con pocos cambios en los archipiélagos.

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MATRICULACIONES JULIO

Madrid - Las patronales Anfac, Faconauto y Ganvam difunden los datos de vehículos matriculados del mes de julio, tras un 2025 en el que las nuevas inscripciones aumentaron un 12,9 % y se acercaron a los 1,15 millones de unidades.

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(Texto)(Recursos de archivo en Efeservicios: xxx )

ECLIPSE SOLAR (Claves)

Madrid - Faltan nueve días para el eclipse total de sol del 12 de agosto, un acontecimiento que cruzará España desde Galicia hasta Baleares. Como todo evento único, hay que programarlo con tiempo para evitar atascos y elegir el mejor sitio, y tomar algunas precauciones, la más importante es comprobar que se dispone de unas gafas certificadas.

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(Texto)(Recursos de archivo en Efeservicios: XXX)

MENORCA CACHALOTES

Palma - Una campaña de investigación de la Asociación Tursiops constata la abundante presencia de cachalotes, con un 20 % de crías, en un área marítima del norte de Menorca que la entidad reclama proteger como principal zona de reproducción de la especie en el Mediterráneo Occidental.

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FESTIVAL MÉRIDA

Mérida - La obra 'Cómicos de Roma', del dramaturgo norteamericano contemporáneo David Mamet, llega a la 72 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida protagonizada por Fernando Tejero y con José Pascual como responsable de la adaptación y de la dirección.

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CAP ROIG

Palafrugell - Antonio Orozco, uno de los cantautores más destacados de la música española actual, con una trayectoria de más de un cuarto de siglo, visita Cap Roig en el marco de 'La gira de tu vida', una propuesta con conciertos concebidos como encuentros emocionales con el público.

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MODA TENDENCIAS (Crónica)

Madrid - Capazos, alpargatas, sombreros o sandalias confeccionados con fibras vegetales como la rafia reaparecen cada verano como si fueran ajenos al paso del tiempo. Ahora encuentran un nuevo impulso en un momento en el que la artesanía y los materiales naturales vuelven a despertar interés entre consumidores y diseñadores. María Muñoz Rivera.

(Texto a las 08:00; 719 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022908885, 8022559311)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Madrid.- ALBARES ENTREVISTA.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, es entrevistado en Televisión Española. (Texto).

11:45h.- Melilla.- GOBIERNO MELILLA.- Rueda de prensa del presidente de Melilla y del PP regional, Juan José Imbroda. Sede del Partido Popular de Melilla. (Texto)(Foto)(Vídeo).

13:00.- Madrid.- PARTIDOS PP.- Rueda de prensa del secretario general del PP, Miguel Tellado. C/ Génova, 13. (Texto)(Foto)(Vídeo).

ECONOMÍA

Madrid.- MATRICULACIONES JULIO.- Las patronales del automóvil difunden datos de vehículos matriculados del mes de julio.

09:00h.- Madrid.- TURISMO EXTRANJEROS.- El INE publica las cifras de entradas de turistas extranjeros y gasto asociado de junio (Texto)

10:00h.- Madrid.- BANCA CRÉDITOS.- El Banco de España publica los datos de crédito concedido a familias y empresas en el mes de junio. (Texto)

11:00h.- Madrid.- UGT VENDIMIA.- Sindicato UGT presenta la Campaña de la Vendimia Francesa de este año Sede de UGT FICA, Sala E, 5º Planta (Avda. América, 25).

11:00h.- Palma.- CRISIS VIVIENDA.- Firma de un convenio del Govern y el Consell de Mallorca para construir viviendas públicas. Consolat de Mar.

14:00h.- Madrid.- EURÍBOR AGOSTO.- El Banco de España publica el dato del eruríbor del mes de julio.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Santander.- CIBERSEGURIDAD INVESTIGACIÓN.- El director del Centro para la Ciberseguridad e Investigación del Cibercrimen de la Universidad de Boston (Estados Unidos), Kyung-Shick Choi, y su fundador Marlon Mike Toro-Alvarez abre un curso sobre ciberseguridad en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Palacio de la Magdalena.

10:45h.- Zaragoza.- MINISTRA DEFENSA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM IV). Base Aérea de Zaragoza (Acceso zona Sur).

13.00.- Madrid.- GOBIERNO DEFENSA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid.

SOCIEDAD

18:00h.- Vitoria.- FIESTAS VITORIA.- El Grupo de Igualdad de la Comisión de Blusas y Neskak reivindica en rueda de prensa unas fiestas en igualdad y libres de agresiones machistas y LGTBIQA+fóbicas. El Farolón.

CULTURA Y TENDENCIAS

10:30h.- San Sebastián.- QUINCENA MUSICAL.- Presentación de los Ciclos de Música de Cámara y Música Antigua de la Quincena Musical. Museo San Telmo

11:30h.- Mérida.- FESTIVAL MÉRIDA.- Presentación de la obra 'Cómicos de Roma', de la programación de la 72 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Sede del festival (Texto) (Foto) (Vídeo).

20:00h.- Santander.- FESTIVAL SANTANDER.- El tenor mexicano Javier Camarena protagoniza la nueva producción del Mozarteum de Viena de la ópera "La flauta mágica", con la que se abre la 75 edición del Festival Internacional de Santander. Sala Argenta del Palacio de Festivales. (Texto) (Foto)

22:15h.- Palafrugell.- CAP ROIG.- Concierto de Antonio Orozco en Cap Roig. Jardines de Cap Roig (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00h.- La Unión (Murcia).- CANTE MINAS.- El guitarrista Yerai Cortés actúa en el 65 Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión en una jornada en la que serán reconocidos con sendos "Castilletes de Oro" el periodista Carlos del Amor y el programa La Revuelta, de TVE. Antiguo Mercado Público.

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