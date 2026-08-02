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Rescatando animales de los incendios: la experiencia de Salvando Peludos

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Santiago Díaz Gamboa

Madrid, 2 ago (EFE)- Los incendios que han arrasado la sierra oeste de Madrid y han provocado miles de evacuaciones han puesto sobre la mesa la necesidad de incorporar a los animales a los protocolos oficiales de actuación ante incendios y otras catástrofes.

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Así lo han asegurado representantes de protectoras como Salvando Peludos de la localidad madrileña de Villamanta, que estos días ha multiplicado sus esfuerzos para atender a más de 400 animales, el doble de los que tratan habitualmente, debido a la evacuación de sus dueños.

En un refugio de cerca de cinco hectáreas, los cuidadores y voluntarios se ocupan no solo de los rescatados en casas y bosques afectados por las llamas, sino también de los que han sido recuperados por abandono, maltrato o decomiso, según ha constatado EFE en una visita a la zona.

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La llegada de animales procedentes de municipios cercanos a los incendios coincide, además, con la época de mayor presión para las entidades de protección animal, pues durante el verano aumentan los abandonos de perros y también las camadas de gatos rescatados en la calle, lo que ha elevado la población felina del santuario de unos 90 ejemplares a más de 145.

"Nos encontramos en temporada alta total y, en medio de esta circunstancia, apareció una catástrofe natural a menos de 20 kilómetros de nosotros" que sorprendió al equipo cuando ya trabajaba al límite de su capacidad, explica el director de Salvando Peludos, Fernando Sánchez.

La prioridad en aquel momento, añade, fue elaborar un censo de los animales y organizar una posible evacuación de las instalaciones con vehículos "para todas las vidas que ahora mismo albergamos", dice, en caso de que las llamas llegaran a la zona boscosa de Villamanta.

Este santuario acoge asimismo caballos, vacas, ovejas, cabras, cerdos, aves y reptiles, muchos de ellos desplazados por el fuego, incluyendo 40 ejemplares de un centro de animales exóticos desalojado en Ávila.

Entre los animales atendidos figuran dos mastines españoles con quemaduras tras haber sido abandonados atados a un poste durante el incendio, una oveja que sufrió lesiones y tuvo que ser trasladada a un centro veterinario de Madrid y un gato de cuatro meses que perdió parte de la visión a causa de las llamas.

 

No solo los animales encontraron refugio en Salvando Peludos: igualmente lo hizo Luis Villanueva, un vecino de la urbanización El Romillo, en Almorox (Toledo), quien abandonó precipitadamente su vivienda en 15 minutos cuando el viento cambió de dirección y empujó el fuego hacia su casa.

"Cargué en el coche a las aves que estaban en transportines y a mis gatos y pudimos salir por el cortafuegos", explica, antes de precisar que aceptó el ofrecimiento del santuario para trasladar a sus animales a Villamanta, donde permanece alojado mientras espera autorización municipal para regresar a su vivienda, cuyos alrededores quedaron calcinados.

Una situación similar vivió la fundadora y directora del santuario El Valle Encantado, en Navalagamella (Madrid), quien pudo regresar a sus instalaciones el pasado miércoles tras permanecer una semana evacuada: "Se puso todo el cielo rojo frente a mi casa y tuvimos que salir" de inmediato, recuerda, mientras recibe a siete ovejas que fueron acogidas temporalmente por Salvando Peludos.

La fundación también ha prestado apoyo a familias que escaparon con sus animales mediante alimento, camas y asistencia veterinaria, como el caso de "una perra con problemas digestivos por el estrés del traslado", señala Sánchez.

La experiencia de estos días ha reforzado una reivindicación que varias protectoras, incluyendo Salvando Peludos, llevan planteando a las administraciones: incorporar a los animales a los protocolos oficiales de actuación ante incendios y otras catástrofes.

"Los animales quedan en un tercer plano" en una emergencia de este tipo, lamenta Sánchez, lo que deja su rescate "en manos de asociaciones y voluntarios" aunque reconoce la necesidad de dar prioridad a la protección de las personas y a las actuaciones para contener el avance del fuego.

Aunque la solidaridad mostrada por particulares y voluntarios ha permitido responder a esta crisis, ha insistido en que se necesita "que la administración esté a la altura de lo que la sociedad requiere: respeto, cuidado e integración de los animales en las situaciones de emergencia". EFE

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