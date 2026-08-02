Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Más de un millar de migrantes esperan en los alrededores del CETI de Ceuta

Guardar

Ceuta, 2 ago (EFE).- Más de 1.000 migrantes, principalmente subsaharianos, esperan este domingo a las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para poder acceder al interior del recinto, que no sólo tiene ocupadas sus 512 plazas disponibles sino que, además, mantiene una ocupación de más de 700 personas.

Según ha podido comprobar EFE, centenares de migrantes se encuentran acampados en los montes próximos al CETI, a la espera de que se puedan ir liberando plazas con la salida de personas hacia la península para poder entrar en el recinto.

PUBLICIDAD

Más del cincuenta por ciento de las personas que ocupan las inmediaciones del CETI son subsaharianos que han podido acceder a la ciudad en las últimas horas aprovechando la situación producida con la entrada masiva de personas desde Marruecos.

La Policía Nacional ha establecido un dispositivo de seguridad en los alrededores del CETI así como el personal del Ejército, que se está encargando de facilitar agua a estas personas.

PUBLICIDAD

La playa de Benítez, próxima al CETI, se encuentra totalmente ocupada por estos migrantes, mientras que la policía controla que no accedan por la carretera de acceso al recinto para no colapsar sus alrededores.

La situación se produce después de que este sábado por la noche la Policía Nacional tuviera que intervenir ante un intento de entrada por la fuerza en el CETI de los migrantes que estaban acampados en el exterior.

Asimismo, en estas zonas se agolpan muchos migrantes marroquíes que accedieron durante la entrada masiva del pasado jueves. EFE

(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: más de 1.000 personas esperan a las puertas del CETI para conseguir una plaza

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha insistido en que España cuenta con el respaldo de la Unión Europea a la hora de lidiar con la reciente crisis migratoria desatada en Ceuta y sus consecuencias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: más de 1.000 personas esperan a las puertas del CETI para conseguir una plaza

El modelo turco que marcó la estrategia migratoria de la Unión Europea y las lecciones que deja para la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos

La comparación entre el acuerdo con Turquía y la cooperación con Marruecos permite entender las similitudes, diferencias y retos de la gestión migratoria en la frontera de las ciudades autónomas españolas

El modelo turco que marcó la estrategia migratoria de la Unión Europea y las lecciones que deja para la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 3 al 7 de agosto: Gabriel pierde apoyos y una inesperada despedida cambia varias vidas

La serie diaria de Antena 3 afronta una semana marcada por la crisis en Perfumerías De la Reina, el futuro incierto de Gabriel, la marcha de un personaje muy querido

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 3 al 7 de agosto: Gabriel pierde apoyos y una inesperada despedida cambia varias vidas

Tres plantas aromáticas para ahuyentar a las ratas del jardín: una solución natural que puede ayudarte a mantenerlas alejadas

Además de embellecer el jardín, actúan como un repelente natural

Tres plantas aromáticas para ahuyentar a las ratas del jardín: una solución natural que puede ayudarte a mantenerlas alejadas

Raquel Bollo celebra los 18 años de su hijo más desconocido con una emotiva carta: “Nunca pierdas tu esencia”

La colaboradora de televisión ha dedicado unas cariñosas palabras a Samuel Bollo, el menor de sus tres hijos, coincidiendo con su mayoría de edad

Raquel Bollo celebra los 18 años de su hijo más desconocido con una emotiva carta: “Nunca pierdas tu esencia”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: más de 1.000 personas esperan a las puertas del CETI para conseguir una plaza

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: más de 1.000 personas esperan a las puertas del CETI para conseguir una plaza

El modelo turco que marcó la estrategia migratoria de la Unión Europea y las lecciones que deja para la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos

Fronteras distintas, preocupaciones diferentes: por qué 22 países de la UE firmaron una carta señalando la política migratoria de España y cinco decidieron quedarse al margen

Ayuso acusa a lo bomberos en huelga de “intoxicar” en lugar de apagar fuegos: “Deberían haber estado trabajando como el resto de sus compañeros”

Detenido en Gipuzkoa un joven de 17 años como referente en España de la red extremista 764: difundía amenazas de tiroteos y ataques armados para generar alarma social

ECONOMÍA

Cuándo se cobra el paro en agosto de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA...

Cuándo se cobra el paro en agosto de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA...

Marruecos tiene salario mínimo y vacaciones pagadas, pero muchos trabajadores ni cotizan ni tienen contrato

Es oficial: el Gobierno da a las empresas tres días más para comunicar el cese de un empleado

Hasta 600 euros por un día de playa en Italia, el país europeo donde el 43% de la arena es privada y bañarse en el mar es un negocio de millones de euros

Una casa a 1 euro para reformar o un piso de lujo en una gran capital: la mejor inversión inmobiliaria según un experto

DEPORTES

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

Honda mima a Fernando Alonso: “Queremos darle lo que él quiere”

Iris Tió y las dos platas para España en el Europeo de natación artística: al ritmo de Led Zeppelin en el mixto y de TsarB en el dúo libre femenino

Jódar aterriza en el top 20 del ranking ATP: es el único tenista en conseguirlo durante su primera temporada como profesional

El gesto de Cucurella con un cartero de Horsham: el lateral le dejó coger su medalla de campeón del mundo