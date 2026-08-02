Más de un millar de migrantes esperan en los alrededores del CETI de Ceuta

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Ceuta, 2 ago (EFE).- Más de 1.000 migrantes, principalmente subsaharianos, esperan este domingo a las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para poder acceder al interior del recinto, que no sólo tiene ocupadas sus 512 plazas disponibles sino que, además, mantiene una ocupación de más de 700 personas.

Según ha podido comprobar EFE, centenares de migrantes se encuentran acampados en los montes próximos al CETI, a la espera de que se puedan ir liberando plazas con la salida de personas hacia la península para poder entrar en el recinto.

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Más del cincuenta por ciento de las personas que ocupan las inmediaciones del CETI son subsaharianos que han podido acceder a la ciudad en las últimas horas aprovechando la situación producida con la entrada masiva de personas desde Marruecos.

La Policía Nacional ha establecido un dispositivo de seguridad en los alrededores del CETI así como el personal del Ejército, que se está encargando de facilitar agua a estas personas.

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La playa de Benítez, próxima al CETI, se encuentra totalmente ocupada por estos migrantes, mientras que la policía controla que no accedan por la carretera de acceso al recinto para no colapsar sus alrededores.

La situación se produce después de que este sábado por la noche la Policía Nacional tuviera que intervenir ante un intento de entrada por la fuerza en el CETI de los migrantes que estaban acampados en el exterior.

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Asimismo, en estas zonas se agolpan muchos migrantes marroquíes que accedieron durante la entrada masiva del pasado jueves. EFE

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