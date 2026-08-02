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Más de 7.000 personas celebran la Nochevieja de Agosto de Bérchules (Granada)

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Granada, 2 ago (EFE).- El municipio alpujarreño de Bérchules (Granada) ha celebrado esta medianoche su Nochevieja de Agosto, un evento que comenzó cuando un apagón en 1994 dejó a sus vecinos sin campanadas y que cada año multiplica por diez la población local como un reclamo turístico que se extiende durante días.

La Asociación Berchulera de Nochevieja en Agosto (ABNEA) y el Ayuntamiento de Bérchules impulsan esta fiesta que cada primer fin de semana de agosto modifica la estampa del pueblo y fusiona el calor veraniego con mantecados, cabalgata de Reyes Magos, cotillón y uvas de la suerte.

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El alcalde de Bérchules, Ismael Padilla, ha explicado a EFE que la fiesta se ha desarrollado sin incidentes ni necesidad de asistencias médicas, y que la cifra de participantes ha superado a años anteriores, por encima de las 7.000 personas.

Padilla ha detallado que, por primera vez en los últimos diez años, las provisiones de uvas que reparte el Ayuntamiento se acabaron antes de las once de la noche, un dato significativo aunque muchos de los participantes vienen con todo organizado de casa.

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"La afluencia de gente ha sido este año especialmente buena, lo han dicho también los negocios locales, con muchos bares y restaurantes que este domingo no han podido abrir porque lo han gastado todo", ha añadido el alcalde de este municipio de unos 700 vecinos.

La Nochevieja en Agosto incluye pasacalles y reparto de anís y polvorones, la visita de los Reyes Magos y la toma de las uvas de la suerte al ritmo de las campanadas que no pudieron celebrarse en 1994, fecha en la que un apagón dejó a los vecinos de Bérchules sin Nochevieja.

Padilla ha recalcado que esta tradición, que cumple 33 años y se ha consolidado como reclamo turístico, tiene un fuerte impacto en la economía y el empleo de toda la comarca, con municipios vecinos que se organizan para alojar a visitantes y los trasladan en autobuses hasta Bérchules.

También se ha incrementando el número de personas que llegan a esta Nochevieja en grupos organizados desde las provincias de Málaga, Almería o Sevilla, y que se suman a un perfil de turistas más familiar que se quedan durante unos días para disfrutar del turismo rural.

El programa de esta particular Nochevieja estrena esta edición un Concierto de Año Nuevo, una forma de alargar esta tradición que ofrecen este domingo la Unión Musical de Ugíjar en la iglesia del pueblo.

Con 33 años de éxito, Padilla ha adelantado que el Ayuntamiento tramitará la declaración de la Nochevieja de Agosto como fiesta de interés turístico Nacional, después de haber conseguido en 2019 el reconocimiento regional. EFE

mro/vg

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