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Lunes, 3 de agosto de 2026

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FÚTBOL UEFA

Redacción Deportes. La sede de la UEFA en Nyon (Suiza) acoge este lunes el sorteo de los playoff de la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Liga Conferencia, última antes de la 'fase liga' de las tres competiciones. El Getafe, séptimo en Primera División la pasada temporada, conoce el nombre de su rival en el tercero de los torneos.

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FÚTBOL LALIGA BARCELONA

Barcelona. El Barcelona finaliza su estadía en Inglaterra para iniciar en la Ciudad Condal la segunda mitad de la pretemporada, aún sin el grueso de sus internacionales mundialistas, con tres extremos nuevos en la plantilla y todavía pendiente de cerrar el fichaje de un '9'.

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FÚTBOL LALIGA REAL MADRID

Redacción Deportes. Vinicius, Brahim y Bernardo Silva ponen fin a sus vacaciones tras el Mundial y este lunes se incorporan a la pretemporada del Real Madrid de José Mourinho, que continúa este lunes en la ciudad deportiva de Valdebebas dos días después del empate 2-2 ante el Friorentina en el primer amistoso de preparación.

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CICLISMO TOUR FEMENINO

Redacción deportes. La tercera etapa del Tour Femenino afronta este lunes un recorrido montañoso entre Ginebra (Suiza) y Poligny (Francia), de 156,5 kilómetros con un puerto de primera, el Col de la Faucille, en el inicio del recorrido de 156.5 kms, uno de segunda, otro de tercera y uno de cuarto a tan solo 24 kilómetros de la meta

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NATACIÓN EUROPEOS

Redacción deportes. Jordi Casas es la principal opción española de medalla este lunes en la final de solo libre de natación artística de los Campeonatos de Europa de deportes acuáticos, que se disputan en París, mientras que Ana Carvajal y Valeria Antolino pelean en las eliminatorias de saltos desde la plataforma de 10 metros, y Max Liñán y Juan Pablo Cortes compiten en la final de sincronizados desde el trampolín de 3 metros.

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GOLF CIRCUITO LIV

Redacción deportes. LIV Golf afronta este agosto un mes trascendental para saber si puede contar con nuevos inversores que puedan mantener con vida el circuito la próxima temporada ante el agujero que deja el fondo soberano de Arabia Saudí (PIF, por sus siglas en inglés) tras su decisión de retirarse del proyecto multimillonario que creó en 2022.

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AGENDA INFORMATIVA

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CICLISMO

- Tour de Francia femenino (hasta 9). 3ª etapa: Ginebra (Suiza)-Poligny (Francia), de 156,5 km.

- Vuelta a Polonia (hasta 9). 1ª etapa: Gdynia-Koszalin (234,2 km).

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FÚTBOL

- Sorteos de las rondas de playoff de la Liga de Campeones (12.00), la Liga Europa (13.00) y la Liga Conferencia (14.00).

- Análisis sobre la estadía de pretemporada del Barcelona en Inglaterra.

- El Real Madrid reanuda los entrenamientos de pretemporada a la 10.00 en la ciudad deportiva de Valdebebas.

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GOLF

- Informe. El LIV Golf afronta este agosto un mes trascendental para saber si puede contar con nuevos inversores que puedan mantener con vida el circuito la próxima temporada.

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NATACIÓN

- Campeonatos de Europa de deportes acuáticos, en París,  que incluye las modalidades de natación artística, saltos, aguas abiertas, saltos de gran altura y natación (hasta 16).

. NATACIÓN ARTÍSTICA. Finales de solo libre femenino (09.00) y masculino (10.15), libre por equipos (16.00).

. SALTOS. Preliminar de saltos de plataforma femenina de 10 metros (13.00), y finales de 3 metros sincronizados masculinos (19.00) y plataforma femenina de 10 metros (21.00)

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TENIS

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montreal (Canadá) (hasta 13).

- Torneo WTA 1.000 de Toronto (Canadá) (hasta 13).

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dep/EFE

Redacción EFE Deportes      

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