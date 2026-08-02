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La reina clausura el Atlántida Film Fest en la gala del estreno de 'El ser querido'

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Palma, 2 ago (EFE).- La reina Letizia ha presidido este domingo la clausura del XVI Atlàntida Mallorca Film Fest, en una gala donde ha presenciado el estreno en España de 'El ser querido' junto a su director, Rodrigo Sorogoyen, y su protagonista, Javier Bardem, y en la que ha entregado el premio Master of Cinema al compositor francés Alexandre Desplat.

La entrega de premios en esta ceremonia de clausura, a la que suele asistir la reina todos los veranos durante su estancia en Palma, ha tenido lugar en una calurosa noche del domingo en el recinto del patio del centro cultural de la Misericordia donde se han entregado los premios.

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La reina ha sido recibida a su llegada por la presidenta del Congreso, Francina Armengol; la presidenta balear, Marga Prohens; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; y el presidente del Consell, Llorenç Galmés, entre otras autoridades, además de por el elenco de la película 'El ser querido', encabezados por su director, Rodrigo Sorogoyen, con quienes han posado para los fotógrafos.

Javier Bardem, Victoria Luengo, Raúl Arévalo, Melina Mathews, la guionista Isabel Peña y los productores Eduardo Villanueva y Nacho Lavilla han participado en la ceremonia de clausura de Atlàntida Mallorca Film Fest, junto con otros invitados de la escena cultural como Gael García Bernal o Fernando Trueba, entre otros.

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Sorogoyen, Bardem y Luengo han explicado en la gala el trabajo realizado en esta película, que ha sido estrenada esta noche en la clausura del Atlántida Film Fest tras ser presentada en Cannes, y que llegará a los cines españoles el 26 de agosto.

Una película que narra la historia de un prestigioso director de cine (Javier Bardem) que, trece años después de abandonar a su hija (Victoria Luengo), la contrata como actriz con la intención de reconstruir una relación prácticamente inexistente.

La película aborda las relaciones familiares, el peso del pasado, los silencios emocionales, la paternidad y las relaciones de poder que se establecen durante un rodaje.

Sorogoyen ha dicho que la película se ha hecho con mucho amor y oficio y que habla "de paternidades, afectos y redenciones", mientras que Victoria Luengo ha destacado su felicidad por poder estrenarla en su Mallorca natal.

"Que disfrutéis la película, que hemos hecho con mucho amor con muy buena gente delante y detrás de la cámara. Espero que ese espíritu se contagie", ha indicado Bardem.

En el acto, que ha comenzado con un concierto de la cantante mallorquina Júlia Colom, la reina ha entregado el premio Master of Cinema al compositor francés Alexandre Desplat, responsable de las oscarizadas bandas sonoras de 'El gran hotel Budapest' (2014) o 'La forma del agua' (2017), entre otras.

Tras recibir el premio de manos de la reina Letizia, Desplat ha hablado de cómo lleva Mallorca en el corazón ya que visita la isla desde 1990 y le ha inspirado para muchas de sus composiciones. EFE

(Foto) (Vídeo)

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