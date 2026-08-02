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La Copa del Rey Mapfre disfruta del estreno del documental 'Cáscara de Nuez'

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Palma, 2 ago (EFE). - La 44 Copa del Rey Mapfre ha reunido este domingo a sus participantes en el Real Club Náutico de Palma para disfrutar del nuevo largometraje documental 'Cáscara de Nuez', de Miguel Ángel Tobías, una vez iniciado el calendario de actividades paralelas a la competición.

El público visualizó la historia que narra la travesía de un pequeño velero desde España hasta el Caribe con una tripulación formada por personas de entre 17 y 80 años, la mayoría sin experiencia previa en navegación y completamente desconocidas entre sí, que deben convivir más de treinta días con desafíos en mitad del Atlántico.

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Con una duración de 84 minutos, 'Cáscara de Nuez' propone una mirada sobre la fragilidad y la fortaleza del ser humano, el valor del trabajo en equipo y la capacidad de conectar con los demás cuando desaparecen las distracciones de la vida cotidiana.

Tobías explicó el enorme reto que supuso el rodaje: "Llevo veinte años rodando documentales por todo el mundo, en situaciones muy complejas, y puedo decir que Cáscara de Nuez ha sido el proyecto más difícil de mi carrera", arrancó.

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"Pasar más de treinta días en el Atlántico, con una cámara de cine en las manos, mareado prácticamente las veinticuatro horas y teniendo que decidir continuamente qué contar, ha supuesto un esfuerzo enorme. Quien ha navegado lo entiende enseguida; quien no lo ha hecho, lo comprenderá al ver la película", añadió.

La proyección se ha enmarcado dentro del programa cultural de la 44 Copa del Rey Mapfre y refuerza el compromiso del Real Club Náutico de Palma por ofrecer, junto a la mejor competición deportiva, iniciativas capaces de enriquecer la experiencia de participantes, visitantes y aficionados. EFE

dcj/sab

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