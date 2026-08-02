La Copa del Rey Mapfre disfruta del estreno del documental 'Cáscara de Nuez'

Guardar

Palma, 2 ago (EFE). - La 44 Copa del Rey Mapfre ha reunido este domingo a sus participantes en el Real Club Náutico de Palma para disfrutar del nuevo largometraje documental 'Cáscara de Nuez', de Miguel Ángel Tobías, una vez iniciado el calendario de actividades paralelas a la competición.

El público visualizó la historia que narra la travesía de un pequeño velero desde España hasta el Caribe con una tripulación formada por personas de entre 17 y 80 años, la mayoría sin experiencia previa en navegación y completamente desconocidas entre sí, que deben convivir más de treinta días con desafíos en mitad del Atlántico.

PUBLICIDAD

Con una duración de 84 minutos, 'Cáscara de Nuez' propone una mirada sobre la fragilidad y la fortaleza del ser humano, el valor del trabajo en equipo y la capacidad de conectar con los demás cuando desaparecen las distracciones de la vida cotidiana.

Tobías explicó el enorme reto que supuso el rodaje: "Llevo veinte años rodando documentales por todo el mundo, en situaciones muy complejas, y puedo decir que Cáscara de Nuez ha sido el proyecto más difícil de mi carrera", arrancó.

PUBLICIDAD

"Pasar más de treinta días en el Atlántico, con una cámara de cine en las manos, mareado prácticamente las veinticuatro horas y teniendo que decidir continuamente qué contar, ha supuesto un esfuerzo enorme. Quien ha navegado lo entiende enseguida; quien no lo ha hecho, lo comprenderá al ver la película", añadió.

La proyección se ha enmarcado dentro del programa cultural de la 44 Copa del Rey Mapfre y refuerza el compromiso del Real Club Náutico de Palma por ofrecer, junto a la mejor competición deportiva, iniciativas capaces de enriquecer la experiencia de participantes, visitantes y aficionados. EFE

PUBLICIDAD

dcj/sab