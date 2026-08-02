Jódar: "Afronto los partidos sabiendo que pueden cambiar en cualquier momento"

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Washington, 1 ago (EFE).- El español Rafa Jódar, que este domingo disputará la final del Abierto de Washington, dijo tras sellar la clasificación con otra remontada que afronta todos los partidos consciente de que pueden cambiar en cualquier momento.

Jódar derrotó este sábado en semifinales al chileno Alejandro Tabilo por 6(6)-7, 6-4 y 6-4 en 2 horas y 23 minutos.

"Yo sé que si se pierde el primer set todavía hay oportunidades si ganas los dos próximos y así voy a afrontar todos los partidos", aseguró Jódar en declaraciones a Efe tras su clasificación.

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"Sabiendo que los partidos son muy largos, que hay muchas subidas y bajadas y que pueden cambiar en cualquier momento. Hay que afrontar los partidos así", añadió.

Jódar reconoció que Tabilo jugó mejor el 'tie-break' después de un primer set "muy igualado" en el que no ha habido ningún 'break'.

"Aún así no me he desanimado, he seguido jugando como estaba jugando el primer set, he aprovechado las oportunidades que he tenido para romperlo y eso me ha permitido estar un poco mas tranquilo, sacar mejor y con mas ritmo", explicó.

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Jódar disputará la final de este domingo ante el estadounidense Taylor Fritz, contra el que ya se enfrentó, con derrota, a principios de año en el torneo de Delray Beach.

"Es bueno que hayas jugado contra estos jugadores porque más o menos sabes como juegan, el ritmo de bola, como sacan, pero cada partido es un mundo", dijo el madrileño.

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La de Washington será la segunda final de Jódar como profesional, después de haber conquistado Marrakech. La fórmula para intentar ganarla será la misma: "Intentar hacer mi juego, divertirme y pasarlo bien en la pista". EFE