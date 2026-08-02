Interceptados 17 inmigrantes en Formentera

Guardar

Ibiza, 2 ago (EFE).- Un total de 17 personas magrebíes han sido interceptadas este domingo tras llegar de forma irregular a la zona de Pilar de la Mola, en la isla de Formentera, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

El contacto con los migrantes se ha producido a las 8.00 horas y en el operativo han intervenido efectivos de la Guardia Civil del Puesto de Formentera y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia.

PUBLICIDAD

En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares, se han registrado 204 llegadas de pateras con 3.822 inmigrantes en situación irregular.

En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

PUBLICIDAD

1011538