Hoy es noticia en España (22.15 horas)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN
La policía calcula que unos 73.500 inmigrantes han salido ya de Ceuta hacia Marruecos
Marruecos reconoce 40.000 entradas de migrantes a Ceuta y 11 muertos en su territorio
El número de muertos en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes se eleva ya a 72
Feijóo cuestiona que en Ceuta haya vuelto la normalidad "de la que habla el Gobierno
Abascal pide la militarización de la frontera y dice que Sánchez "debe estar en la cárcel"
Junts y Aliança se enzarzan por las competencias de inmigración en plena crisis en Ceuta
Ceuta acuerda celebrar la procesión de la Virgen, pese a haber suspendido los festejos
Interceptados 17 inmigrantes en dos embarcaciones con destino a Algeciras y La Línea
Más de un millar de migrantes esperan en los alrededores del CETI de Ceuta
La frontera de Ceuta sigue tranquila aunque con algún intento de entrada a nado
Las calles de Ceuta aún muestran la presencia de grupos de migrantes que no quieren volver
Tres mil efectivos de las Fuerzas de Seguridad seguirán en Ceuta "el tiempo necesario"
Calma y fluidez en la frontera de Melilla, aún restringida a coches del Paso del Estrecho
León XIV pide soluciones de paz, estabilidad y justicia ante la crisis de Ceuta
Feijóo se reúne en Ceuta con sindicatos de Policía Nacional y asociaciones Guardia Civil
El PP exige al Gobierno que "no quede ni uno de los inmigrantes" que entraron en Ceuta
Vox dice que la "invasión migratoria" en Ceuta se traslada ya al litoral andaluz
INCENDIOS FORESTALES
Máxima vigilancia ante los rebrotes en los incendios de Ávila, Zamora y Castellón
Quinto día del incendio de Fermoselle (Zamora): Los medios operan en el Duero fronterizo
El incendio forestal de Cáceres, en vías de estabilización y con el 70 % perimetrado
Desalojan durante varias horas el camping de Cazalegas (Toledo) por un incendio forestal
Medios aéreos y terrestres combaten un incendio en Ojacastro, en la sierra riojana
El incendio de Burgohondo (Ávila) deja historias de angustia, solidaridad y resistencia
En España este año se han calcinado 186.544 hectáreas
TERREMOTO MURCIA
Terremoto de 4,1 sacude Murcia sin daños y se siente también en Alicante y Albacete
FINANCIACIÓN PARTIDOS
El PSOE lidera la recaudación de fondos de origen privado y triplica lo logrado por el PP
SUCESOS RED 764
Detenido en Gipuzkoa un menor considerado el referente en España de la extremista Red 764
PERÚ ACCIDENTE
Un matrimonio de Valladolid son los dos turistas españoles muertos en el accidente en Perú
TIEMPO VERANO
Once comunidades autónomas y Melilla tienen activados avisos por calor o tormentas
Mañana lunes descenso generalizado de temperaturas en la península, sin cambios en las islas
TRÁFICO VERANO
Once muertos en la segunda operación salida del verano, cuatro de ellos motoristas
CINE SOROGOYEN
Javier Bardem, convencido de que 'El ser querido' emocionará al público español
EFE
nac/fp
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