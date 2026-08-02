Hoy es noticia en España (22.15 horas)

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

La policía calcula que unos 73.500 inmigrantes han salido ya de Ceuta hacia Marruecos

Marruecos reconoce 40.000 entradas de migrantes a Ceuta y 11 muertos en su territorio

El número de muertos en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes se eleva ya a 72

Feijóo cuestiona que en Ceuta haya vuelto la normalidad "de la que habla el Gobierno

Abascal pide la militarización de la frontera y dice que Sánchez "debe estar en la cárcel"

Junts y Aliança se enzarzan por las competencias de inmigración en plena crisis en Ceuta

Ceuta acuerda celebrar la procesión de la Virgen, pese a haber suspendido los festejos

Interceptados 17 inmigrantes en dos embarcaciones con destino a Algeciras y La Línea

Más de un millar de migrantes esperan en los alrededores del CETI de Ceuta

La frontera de Ceuta sigue tranquila aunque con algún intento de entrada a nado

Las calles de Ceuta aún muestran la presencia de grupos de migrantes que no quieren volver

Tres mil efectivos de las Fuerzas de Seguridad seguirán en Ceuta "el tiempo necesario"

Calma y fluidez en la frontera de Melilla, aún restringida a coches del Paso del Estrecho

León XIV pide soluciones de paz, estabilidad y justicia ante la crisis de Ceuta

Feijóo se reúne en Ceuta con sindicatos de Policía Nacional y asociaciones Guardia Civil

El PP exige al Gobierno que "no quede ni uno de los inmigrantes" que entraron en Ceuta

Vox dice que la "invasión migratoria" en Ceuta se traslada ya al litoral andaluz

INCENDIOS FORESTALES

Máxima vigilancia ante los rebrotes en los incendios de Ávila, Zamora y Castellón

Quinto día del incendio de Fermoselle (Zamora): Los medios operan en el Duero fronterizo

El incendio forestal de Cáceres, en vías de estabilización y con el 70 % perimetrado

Desalojan durante varias horas el camping de Cazalegas (Toledo) por un incendio forestal

Medios aéreos y terrestres combaten un incendio en Ojacastro, en la sierra riojana

El incendio de Burgohondo (Ávila) deja historias de angustia, solidaridad y resistencia

En España este año se han calcinado 186.544 hectáreas

TERREMOTO MURCIA

Terremoto de 4,1 sacude Murcia sin daños y se siente también en Alicante y Albacete

FINANCIACIÓN PARTIDOS

El PSOE lidera la recaudación de fondos de origen privado y triplica lo logrado por el PP

SUCESOS RED 764

Detenido en Gipuzkoa un menor considerado el referente en España de la extremista Red 764

PERÚ ACCIDENTE

Un matrimonio de Valladolid son los dos turistas españoles muertos en el accidente en Perú

TIEMPO VERANO

Once comunidades autónomas y Melilla tienen activados avisos por calor o tormentas

Mañana lunes descenso generalizado de temperaturas en la península, sin cambios en las islas

TRÁFICO VERANO

Once muertos en la segunda operación salida del verano, cuatro de ellos motoristas

CINE SOROGOYEN

Javier Bardem, convencido de que 'El ser querido' emocionará al público español

EFE

nac/fp

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