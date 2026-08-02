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Estabilizado el incendio forestal de Casas de Millán (Cáceres) tras quemar 1.352 hectáreas

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Mérida, 2 ago (EFE).- El incendio forestal originado este sábado en Casas de Millán (Cáceres) al arder un camión en la Autovía de la Plata (A-66) ha sido estabilizado, según ha informado el vicepresidente y consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, tras quemar 1.352,22 hectáreas y obligar al desalojo de 800 vecinos.

Tras la tercera reunión del día del Centro de Control Operativo (CECOP), Bautista ha comunicado la desactivación del nivel 1 del Plan Infoex y del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex), además de la reactivación del tráfico ferroviario de la línea Monfragüe-Cáceres y la apertura de todas las carreteras.

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También se ha levantado el confinamiento domiciliario de Casas de Millán y Grimaldo, decretado tras el regreso esta mañana a sus casas.

A partir de ahora quedan trabajando en la zona siete unidades de bomberos forestales terrestres, dos agentes del Medio Natural y dos técnicos de extinción, con 46 efectivos, según ha detallado el Plan Infoex.

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El operativo está formado por medios del Infoex, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y la Diputación de Cáceres, con la colaboración de la Guardia Civil y Cruz Roja.

En su intervención, Bautista ha dado las gracias a todas personas y administraciones y entidades que han intervenido en el operativo de este incendio, especialmente al Infoex.

Ha destacado la colaboración y la lealtad institucional. "El trabajo bien hecho hay que reconocerlo", ha subrayado Bautista.

Por otro lado, el Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha enviado dos cisternas para suministrar agua al vecindario de las localidades de Casas de Millán y Mirabel, de 11.000 y 25.000 litros de capacidad, respectivamente.

El Ayuntamiento de Cañaveral ha confirmado que en su pedanía de Grimaldo, la otra población que fue desalojada junto a Casas de Millán, sí hay agua.

Además, a partir de mañana, personal técnico de MásMedio visitará la zona para evaluar los daños que haya podido ocasionar el incendio en captaciones y la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) que abastece a Casas de Millán, Grimaldo y Serradilla explotada por la empresa Aqualia. EFE

epd/cgr/luc

(foto)

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