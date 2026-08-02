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El PSOE lidera la recaudación de fondos de origen privado y triplica lo logrado por el PP

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Madrid, 2 ago (EFE).- El PSOE ingresó el año pasado 26 millones de euros de origen privado y se situó de nuevo en cabeza en esa fuente de financiación, casi triplicando los fondos que consiguió el PP por esa vía

Las subvenciones públicas siguen siendo el principal canal de ingresos de los partidos, que este mes han hecho públicas sus cuentas anuales, y dependen básicamente de los resultados electorales y de la representación lograda en las distantes instituciones, pero cada formación busca también sus propias fuentes.

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Como en ejercicios anteriores, en 2025 el PSOE es el partido que logró más ingresos de origen privado. Lejos de los 26 millones de los socialistas se sitúa el PP, con cerca de 9 millones.

Entre los partidos que han colgado sus cuentas en sus páginas web destaca también el PNV, con 5,5 millones de euros de origen privado, por delante de Vox (4,1 millones), ERC (1,7) o Sumar (248.500 euros).

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Son, en buena medida, cuotas de afiliados, y de nuevo en ese apartado sobresale el PSOE, con 9,5 millones recaudados de sus 147.648 militantes (alrededor de 800 menos de los que tenía a principios de 2025).

El PP reseña 3,5 millones de cuotas de afiliados, aunque afirma que tiene muchos más que el PSOE. Según su informe, a finales de 2025 contaba con 807.792 afiliados, 2.900 más que el año previo, pero no especifica cuántos están al corriente del pago de las cuotas.

Vox sí concreta ese detalle: recauda más de 3,8 por cuotas de afiliados y dice que cerró 2025 con 71.194 (5.500 más que un año antes), pero admite que solo 33.609 están al corriente del pago.

La segunda fuente de ingresos de origen privado son las aportaciones que los cargos públicos -diputados, parlamentarios autonómicos, concejales, etc- hacen a sus respectivos partidos, una práctica habitual, pero que Vox no utiliza para financiarse.

Por esa vía el PSOE ingresó cerca de 10,2 millones de euros; el PP, 4,3 millones; el PNV, 2,7 millones, y Sumar, sin apenas implantación territorial, 87.000 euros.

Pero los informes recogen también otras fuentes alternativas de financiación privada y entre ellas destaca la venta de participaciones de lotería.

Solo por ese concepto, por ejemplo, los socialistas ingresaron el año pasado 3,2 millones, Vox, alrededor de 170.000 euros y ERC, unos 3.500.

Las donaciones y legados que reciben en muchos casos son testimoniales. El PSOE ingresó 113.000 euros por esa vía; el PP, 2.750 euros; Vox, 111.600; Sumar, 87.999 euros; el PNV, 227.000, y ERC, 56.000.

El peso de los ingresos privados, no obstante, nunca supera el de los públicos, que engloba las subvenciones anuales para gastos de funcionamiento, las aportaciones de los grupos de cada partido en las instituciones y las subvenciones para gastos de seguridad, entre otras ayudas.

Aquí las cifras están más igualadas entre el PSOE, que, sin contar los ingresos electorales, recibió en 2025 un total de 46,7 millones de origen público, y el PP, que informa de que percibió 45,8 millones.

Vox reseña cerca de 12 millones de origen público; el PNV, 8,3 millones; ERC, 4,9 millones, y Sumar, 1,5 millones.

Sí hay grandes diferencias en el "inmovilizado material", que incluye, entre otros bienes, el valor de las sedes y los equipos que posee el partido.

El PSOE, que en 2025 vendió la sede que tenía en la calle Gobelas de Madrid y la de la escuela Jaime Vera de Galapagar (Madrid), lo cifra en 129,4 millones. mientras que el PP consigna 63,9 millones de euros, tras comprar las sedes de Almonte (Huelva) y Ubrique (Cadiz).

El inmovilizado material del PNV -63,6 millones- se acerca al de los populares- y Sumar, que no tiene sede, apenas supera los 18.000 euros. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023610215, 8023648523)

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