El operativo de Burgohondo (Ávila) confía en una noche más favorable por bajada del viento

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Ávila, 2 ago. (EFE).- El operativo desplegado contra el incendio de Burgohondo (Ávila), el más devastador en España desde que se tienen registros, con más de 50.000 hectáreas arrasadas, ha vivido este domingo una jornada de relativa normalidad marcada por pequeñas reproducciones en el interior del perímetro y sin incidencias de especial gravedad. El mando confía en una noche más favorable por la disminución del viento.

El director técnico de Extinción, Pablo Montejo, ha explicado que durante la jornada se ha registrado "alguna pequeña reproducción", prácticamente todas ellas dentro del perímetro del incendio. En los puntos situados en el borde del fuego y que generaban una mayor preocupación, la respuesta ha sido inmediata mediante la actuación coordinada de medios aéreos y efectivos terrestres.

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Montejo ha señalado que el principal esfuerzo del operativo se ha concentrado en la zona donde este sábado se produjo una reactivación del incendio. En ese sector se ha continuado trabajando con maquinaria pesada, con la colaboración del dispositivo de Castilla-La Mancha, además de medios terrestres desplegados sobre el terreno para consolidar el perímetro.

En el resto del incendio, las labores se han centrado en la vigilancia de las áreas que acumulan ya varios días sin reproducciones y en trabajos manuales sobre los puntos que todavía conservan calor para evitar nuevas reactivaciones.

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De cara a la noche, el responsable de extinción ha avanzado una previsión meteorológica más favorable, con un descenso "importante" de la velocidad del viento, lo que reduce el riesgo de reproducciones significativas como las registradas en noches anteriores.

No obstante, ha advertido de que el combustible vegetal no recuperará humedad hasta este lunes, por lo que el mando mantendrá una vigilancia constante sobre todo el perímetro del incendio. EFE

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