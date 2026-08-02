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Delegación evitó la llegada desde la península de 300 vehículos de la OPE a Melilla durante el cierre de la frontera

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La Delegación del Gobierno en Melilla ha informado este domingo de que la coordinación establecida con los organismos responsables de la Operación Paso del Estrecho (OPE) permitió que alrededor de 300 vehículos de viajeros fueran reencaminados o evitaran desplazarse desde la Península a la ciudad durante el cierre de la frontera con Marruecos.

La medida se desarrolló entre las 22.00 horas del pasado jueves, cuando se suspendió el tránsito fronterizo como consecuencia de los intentos masivos de entrada irregular de migrantes marroquíes, y la reapertura gradual del paso, iniciada el sábado poco después de las 10.00 horas.

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Según ha explicado la Delegación, "desde el inicio de la incidencia se mantuvo una coordinación permanente con todos los organismos implicados en la Operación Paso del Estrecho con el objetivo de ofrecer información actualizada a los viajeros antes de su embarque en los puertos de origen", en el caso de Melilla con Málaga, Almería y Motril (Granada).

La institución que preside Sabrina Moh ha detallado que "el dispositivo permitió advertir a los usuarios de la situación existente en la frontera de Beni Enzar y recomendar, siempre que fue posible, el reencaminamiento hacia conexiones marítimas directas con puertos marroquíes".

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Como resultado de estas gestiones, ha detallado, "cerca de 300 vehículos evitaron desplazarse hasta Melilla o fueron derivados hacia otras alternativas de viaje, reduciendo así el número de personas y automóviles que podían quedar retenidos durante horas como consecuencia del cierre fronterizo".

La Delegación del Gobierno ha considerado que esta actuación "contribuyó a minimizar las molestias ocasionadas a los viajeros, facilitarles alternativas antes de iniciar el trayecto y evitar que la acumulación de vehículos en la ciudad derivara en una situación de mayor complejidad desde el punto de vista operativo, asistencial, circulatorio y de seguridad".

Asimismo, la institución ha agradecido la colaboración prestada durante todo el operativo por la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, así como por la Delegación del Gobierno en Andalucía y las distintas subdelegaciones del Gobierno, "cuya coordinación permitió gestionar la incidencia y mantener informados a los viajeros afectados por las restricciones en la frontera de Melilla".

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EuropaPress

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