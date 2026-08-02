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Centenares de ceutíes se concentran ante Delegación Gobierno contra "la invasión"

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Ceuta, 2 ago (EFE).- Centenares de ceutíes se han concentrado a última hora de la noche de este domingo contra la "invasión" producida por la entrada de más de 60.000 personas a través del espigón fronterizo de la aduana del Tarajal.

La convocatoria, a través de las redes sociales, ha reunido a más de 400 personas, según han informado a EFE fuentes policiales, las cuales han estado durante más de una hora frente a la Delegación del Gobierno en señal de protesta.

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"Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "Ceuta unida, no dividida" o "menos excusas y más acción" han sido algunas de las consignas de los reunidos en la céntrica Plaza de los Reyes.

La multitud, con banderas de España y de Ceuta, ha querido dejar claro que "somos españoles" en una concentración donde se ha pedido, de forma reiterada, la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez.

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"Más policías en el Tarajal", "menos canciones y más soluciones" y "Ceuta unida jamás será vencida" han sido los gritos que se han escuchado a lo largo de la más de una hora que han estado en este acto de protesta convocado contra "la invasión", según las pancartas.

La Policía Nacional ha tenido que intervenir en un momento de la concentración debido a la llegada del periodista Vito Quiles, el cual ha tenido que abandonar la plaza en poco menos de tres minutos debido a los insultos de muchos de los asistentes.

En el transcurso de la concentración se han vivido algunos instantes de tensión entre los propios asistentes, aunque no se han producido altercados bajo un importante despliegue de efectivos de la Policía Nacional. EFE

(vídeo)

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