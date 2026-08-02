Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

0-1. Peque aprovecha un regalo de la defensa del Utrecht en la victoria del Sevilla

Guardar

Sevilla, 2 ago (EFE).- El Sevilla ha ganado este domingo por la mínima (0-1) en el campo del Utrecht neerlandés, sexto clasificado de la pasada Eredivisie, su penúltimo amistoso de la pretemporada, resuelto con un gol de Peque al aprovechar en el minuto 27 un fallo de la zaga local.

Los anfitriones dominaron los compases iniciales en el estadio Galgenwaard, donde la primera gran oportunidad del encuentro llegó después de un centro desde la izquierda de Cathline que De Wit remató a la madera ante la pasividad del meta griego Odysseas, que nada podría hecho si el balón hubiese ido para adentro.

PUBLICIDAD

Con el transcurso de los minutos, el Sevilla era menos exigido en defensa pero apenas si aparecía en ataque, aunque marcó poco después de la primera pausa de hidratación, cuando una frivolidad en su área de Eerdhuijzen, que quiso eludir la presión de Guridi con un 'sombrerito', facilitó que Peque marcase a puerta vacía.

Los sevillistas tuvieron la posesión, más para controlar el tempo del partido que para crear peligro, en el primer cuarto de hora la segunda parte, hasta que García Plaza se embarcó en un carrusel de cambios que desfiguró por completo su once, ya que terminó el choque con ocho futbolistas del filial sobre el césped.

PUBLICIDAD

El Utrecht, por su parte, también relevó a la mayoría de sus futbolistas e intentó la igualada en los minutos finales, cuando Chigozie Owen propició alguna ocasión desde la posición de extremo derecho, como un pase de la muerte que no encontró rematador o un disparo con la izquierda que lamió el travesaño.

Luis García Plaza alineó de inicio a Odysseas; Carmona, Sangante, Iglesias, Suazo; Agoumé, Guillén, Guridi; Sierra, Peque y Oso. También jugaron Isaac, Julio Díaz, Manu Bueno, Castrín, Manuel Ángel, Iker Muñoz, Jesuly, Moreno, Altozano e Ibra Sow. EFE

lhg/agr/ARH

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: más de 1.000 personas esperan a las puertas del CETI para conseguir una plaza

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha insistido en que España cuenta con el respaldo de la Unión Europea a la hora de lidiar con la reciente crisis migratoria desatada en Ceuta y sus consecuencias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: más de 1.000 personas esperan a las puertas del CETI para conseguir una plaza

El modelo turco que marcó la estrategia migratoria de la Unión Europea y las lecciones que deja para la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos

La comparación entre el acuerdo con Turquía y la cooperación con Marruecos permite entender las similitudes, diferencias y retos de la gestión migratoria en la frontera de las ciudades autónomas españolas

El modelo turco que marcó la estrategia migratoria de la Unión Europea y las lecciones que deja para la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 3 al 7 de agosto: Gabriel pierde apoyos y una inesperada despedida cambia varias vidas

La serie diaria de Antena 3 afronta una semana marcada por la crisis en Perfumerías De la Reina, el futuro incierto de Gabriel, la marcha de un personaje muy querido

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 3 al 7 de agosto: Gabriel pierde apoyos y una inesperada despedida cambia varias vidas

Tres plantas aromáticas para ahuyentar a las ratas del jardín: una solución natural que puede ayudarte a mantenerlas alejadas

Además de embellecer el jardín, actúan como un repelente natural

Tres plantas aromáticas para ahuyentar a las ratas del jardín: una solución natural que puede ayudarte a mantenerlas alejadas

Raquel Bollo celebra los 18 años de su hijo más desconocido con una emotiva carta: “Nunca pierdas tu esencia”

La colaboradora de televisión ha dedicado unas cariñosas palabras a Samuel Bollo, el menor de sus tres hijos, coincidiendo con su mayoría de edad

Raquel Bollo celebra los 18 años de su hijo más desconocido con una emotiva carta: “Nunca pierdas tu esencia”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: más de 1.000 personas esperan a las puertas del CETI para conseguir una plaza

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: más de 1.000 personas esperan a las puertas del CETI para conseguir una plaza

El modelo turco que marcó la estrategia migratoria de la Unión Europea y las lecciones que deja para la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos

Fronteras distintas, preocupaciones diferentes: por qué 22 países de la UE firmaron una carta señalando la política migratoria de España y cinco decidieron quedarse al margen

Ayuso acusa a lo bomberos en huelga de “intoxicar” en lugar de apagar fuegos: “Deberían haber estado trabajando como el resto de sus compañeros”

Detenido en Gipuzkoa un joven de 17 años como referente en España de la red extremista 764: difundía amenazas de tiroteos y ataques armados para generar alarma social

ECONOMÍA

Cuándo se cobra el paro en agosto de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA...

Cuándo se cobra el paro en agosto de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA...

Marruecos tiene salario mínimo y vacaciones pagadas, pero muchos trabajadores ni cotizan ni tienen contrato

Es oficial: el Gobierno da a las empresas tres días más para comunicar el cese de un empleado

Hasta 600 euros por un día de playa en Italia, el país europeo donde el 43% de la arena es privada y bañarse en el mar es un negocio de millones de euros

Una casa a 1 euro para reformar o un piso de lujo en una gran capital: la mejor inversión inmobiliaria según un experto

DEPORTES

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

Honda mima a Fernando Alonso: “Queremos darle lo que él quiere”

Iris Tió y las dos platas para España en el Europeo de natación artística: al ritmo de Led Zeppelin en el mixto y de TsarB en el dúo libre femenino

Jódar aterriza en el top 20 del ranking ATP: es el único tenista en conseguirlo durante su primera temporada como profesional

El gesto de Cucurella con un cartero de Horsham: el lateral le dejó coger su medalla de campeón del mundo