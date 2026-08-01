Vox acusa a Sánchez de "abandonar" a Ceuta porque no hay nadie para "proteger" a los habitantes de la ciudad autónoma

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El portavoz nacional de Seguridad e Inmigración de Vox, Samuel Vázquez, ha asegurado que los españoles han sido "abandonados a su suerte" en Ceuta porque, a su juicio, allí "no hay nadie" para "proteger" a los ceutíes.

También ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de protegerse "a sí mismo, a su familia, a su partido político, su banda organizada y también los negocios que le mantienen en el poder", en una declaración ante los medios en Ceuta junto al portavoz de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo.

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En este contexto, ha criticado que "nadie" en el Ejecutivo proteja a los españoles "en las riadas, ni en los incendios, ni en la invasión migratoria" y es que, según ha dicho, algunas de las personas que llegaron a Ceuta de manera irregular aseguraron que habían decidido cruzar la frontera cuando escucharon que "en España se estaba regularizando a todo el mundo".

En esta tesitura, Vázquez ha garantizado que será Vox el que proteja "primero" los derechos humanos de los "hijos" de los españoles y sobre todo, los de sus "hijas", pues considera que este es el colectivo que tiene los derechos "más vulnerados".

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Por su parte, el presidente y portavoz de Vox Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha afirmado que pese a las "devoluciones exprés que parece que se están ahora haciendo a mansalva" en la ciudad sigue habiendo "cientos de personas deambulando, generando problemas y situaciones de conflicto".