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Unos 170 coches pasan la frontera de Melilla en sus primeras horas de reapertura gradual

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 Melilla, 1 ago (EFE).- Unos 170 vehículos han pasado la frontera terrestre de Melilla hacia Marruecos en sus primeras horas de reapertura gradual tras 36 horas de cierre motivado por la presión migratoria en la ciudad autónoma, lo que había provocado el bloqueo de alrededor de 700 coches de la Operación Paso del Estrecho (OPE).

Además, desde la reapertura de la frontera a las 10:30 horas de este sábado, que también se ha producido en el sentido inverso, han entrado ya unos 70 coches a Melilla y todos los carriles están abiertos y funcionando, según han informado a EFE fuentes del Ministerio del Interior.

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Los vehículos están pasando la frontera de 20 en 20 en esta reapertura “progresiva y gradual” ciñéndose a los criterios de seguridad y dando prioridad a los viajeros de la OPE “para darles celeridad” en su salida de Melilla “por cuestiones humanitarias” tras permanecer muchos de ellos bloqueados en la ciudad desde el jueves por la noche, ha informado en declaraciones a los periodistas la delegada del Gobierno, Sabrina Moh.

El objetivo es “dar fluidez” al tránsito mediante ese embolsamiento de 20 vehículos “porque la situación ahora mismo lo permite” al haber descendido la presión migratoria sobre Melilla, que motivó el cierre fronterizo el jueves a las 22.30 horas, e impidió que este jueves por la tarde se reabriera, como habían acordado España y Marruecos, según ha confirmado la delegada.

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“Justamente cuando íbamos a tomar la decisión, se volvió a acercar [a la frontera] un grupo numeroso de personas y tuvimos que abortar todo lo que estaba planeado para poder dar respuesta a la situación migratoria”, ha relatado Moh.

Finalmente, ha sido posible reabrir en la mañana de este sábado, aunque no se descarta un nuevo cierre en caso de que se vuelvan a producir intentos de entrada irregular, una opción que las autoridades españolas y marroquíes están valorando “si las condiciones no permiten mantener abierto” el paso.

“Siempre valoramos los motivos de seguridad. Evidentemente las humanitarias también hay que tenerlas en cuenta”, ha dicho Moh para justificar un cierre como “respuesta rápida” en caso de que “las situaciones y las condiciones cambiaran”.

Por el momento no hay una estimación sobre cuándo podrían pasar los 700 vehículos y unos 2.000 viajeros del Paso del Estrecho que había bloqueados en Melilla por el cierre fronterizo, aunque ha mostrado la intención de dar “la máxima celeridad para descongestionar la zona lo antes posible”.

De ese modo, también se podría reactivar la llegada de viajeros de la OPE, que desde anoche no están embarcando hacia Melilla, como sucedió en el buque procedente de Motril (Granada), donde se restringió el acceso a los pasajeros que no eran residentes en la ciudad autónoma para evitar un mayor colapso en la frontera terrestre por si cierre.

En este sentido, ha señalado que se está siguiendo un plan de contingencia y “hay recomendaciones” en el puerto de origen para evitar esos embarques hacia Melilla, para lo que ha habido una coordinación con los diferentes puertos y delegados y subdelegados del Gobierno, así como con Protección Civil. EFE

(Foto) (Vídeo)

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