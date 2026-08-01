Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Un camión ardiendo provoca un incendio forestal que obliga a desalojar Grimaldo (Cáceres)

Guardar

Mérida, 1 ago (EFE).- Un camión ardiendo en la Autovía de la Plata (A-66) ha provocado un incendio forestal declarando el nivel 1 de peligrosidad por afección a carreteras y a localidad cacereña de Grimaldo, que ha tenido que ser desalojada por la proximidad de las llamas, según ha informado el Plan Infoex y la Guardia Civil.

Grimaldo es un municipio de unos 70 habitantes.

El vehículo pesado ha salido ardiendo a la altura del kilómetro 505 de la vía, sentido norte, a la altura de la localidad de Casas de Millán.

PUBLICIDAD

En la extinción participan tres aviones y cuatro helicópteros.

Además, de cuatro unidades de bomberos forestales terrestres más dos helitransportadas, un agente del Medio Natural, un técnico de extinción y un vehículo de maquinaria pesada.

PUBLICIDAD

El operativo está formado por medios del Plan Infoex y de la Diputación de Badajoz, con la colaboración de la Guardia Civil.

Según la Guardia Civil, el fuego originado en el vehículo pesado "se ha propagado a la vegetación colindante, afectando tanto al entorno forestal como a las inmediaciones de la autovía". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados y casi 70.000 personas han vuelto a Marruecos

A la situación en Ceuta se le une la de Melilla: la madrugada ha sido de gran actividad en la frontera y alrededores donde el sonar de los disparos de material antidisturbios ha sido una constante

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados y casi 70.000 personas han vuelto a Marruecos

La DGT advierte de la nueva normativa para las autocaravanas: qué cambia para aparcar y acampar en los municipios

La nueva instrucción adapta las reglas al auge del ‘caravaning’ y da más margen a los ayuntamientos para regular el uso del espacio público

La DGT advierte de la nueva normativa para las autocaravanas: qué cambia para aparcar y acampar en los municipios

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Silvio Garattini, oncólogo y experto en longevidad: “Lo importante no es cuándo se come, sino cuánto se come en total”

El científico italiano, de 97 años, defiende una alimentación moderada y rechaza el ayuno intermitente

Silvio Garattini, oncólogo y experto en longevidad: “Lo importante no es cuándo se come, sino cuánto se come en total”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados y casi 70.000 personas han vuelto a Marruecos

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados y casi 70.000 personas han vuelto a Marruecos

Feijóo acusa al Gobierno de tener datos de la posible “ocupación” de Ceuta y no actuar y tacha de “ridículas” las barreras en el mar

Marruecos difunde una carta de Trump a Mohamed VI en la que respalda la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental: “Cualquier otra vía es inaceptable”

Europa ha dado más de 500 millones de euros a Marruecos en los últimos años para su control migratorio y la lucha contra el tráfico de personas

Marruecos guarda silencio tras la crisis migratoria mientras el periódico más cercano al rey Mohamed VI la achaca a que Melilla y Ceuta son ciudades “ocupadas”

ECONOMÍA

La Ley de Propiedad Horizontal lo ratifica: el sencillo gesto en la comunidad que puede acarrear una multa 3.000 euros

La Ley de Propiedad Horizontal lo ratifica: el sencillo gesto en la comunidad que puede acarrear una multa 3.000 euros

El recorte de la rebaja fiscal al combustible añade más de seis céntimos por litro al precio de la gasolina y el diésel

El Gobierno lanza a través del ICO 12.250 millones para construir vivienda asequible a partir de septiembre

Cinco horas de trabajo y alojamiento gratis: una isla de Grecia busca voluntarios para cuidar gatos

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic