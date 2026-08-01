Preocupa el fuego en el Bierzo (León) por el viento, mientras se refresca el de Castellón

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Madrid, 1 ago (EFE).- El fuego de Veguellina, en el municipio de Villafranca del Bierzo (León) continúa en emergencia 2 y es el que más preocupa este sábado, mientras los bomberos siguen refrescando la superficie en la Vall d'Uixó (Castellón), tras quedar el incendio estabilizado el viernes, una jornada en la que el riesgo de incendios es máximo o muy alto en toda España.

Las fuertes rachas de viento durante la madrugada pasada han favorecido el avance de las llamas, aunque durante la noche los medios han trabajado intensamente para consolidar el perímetro, y en zonas de difícil acceso se requirió el trabajo manual con motosierras para evitar reproducciones.

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La Junta de Castilla y León mantiene la declaración del Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 tras sobrepasar las llamas un cortafuegos y avanzar con rapidez en dirección a Moreda.

Ante esa situación se mantiene la evacuación de los ciudadanos de Moreda así como de San Pedro de Olleros y Prado de Somoza.

También en la provincia de León, en otros dos incendios, uno en San Tirso, en el municipio de Vega de Valcarce que ha sido extinguido y otro en Valdelaloba, en el municipio de Toreno, se ha rebajado su índice de peligrosidad IGR a 0.

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Los bomberos continúan refrescando la superficie quemada en el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón), que se dio por estabilizado en la tarde del viernes, y en el que no se han incorporado medios aéreos a las labores de extinción, según ha informado Emergencias de la Generalitat Valenciana.

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En el incendio que alcanzó los 89 kilómetros y calcinó casi 9.568 hectáreas trabajan este sábado dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat; tres dotaciones de bomberos del Consorcio de Castellón, así como dos brigadas rurales de actuación forestal y tres unidades especiales; una dotación del Área de Seguridad de Castellón, y voluntarios.

Tras ser estabilizado, las autoridades han rebajado la situación de 2 a 1 del Plan Especial de Incendios Forestales y se ha permitido el retorno a sus casas de los últimos pueblos evacuados, Artana y Eslida.

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No obstante, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha pedido a los vecinos evitar la circulación por la zona, las actividades recreativas y de ocio y el uso de la bicicleta en las zonas afectadas.

De las 9.568 hectáreas quemadas, un 12 % está en el parque natural de la Sierra de Espadán, según la Consellería de Emergencia.

En la sierra norte de Madrid se mantiene la situación operativa 2 y los bomberos de la Comunidad continúan supervisando los puntos calientes del incendio, un trabajo "esencial" cuando no pueden volar los medios aéreos, según ha informado el Servicio 112.

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En los trabajos nocturnos han participado 40 dotaciones terrestres para seguir rematando y refrescando la superficie afectada por el incendio, prestando especial atención a las reproducciones que el viernes tarde se produjeron en la zona del Embalse de San Juan (San Martín de Valdeiglesias).

La Guardia Civil vigila este espacio en el que, han recordado, está prohibido el baño y el uso de las embarcaciones recreativas.

El Plan Infoex ha informado de que el incendio forestal declarado el viernes en Herrera del Duque (Badajoz), que afecta a una zona de pinar, eucaliptal y matorral, ha sido estabilizado y evoluciona favorablemente.

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Ha sido desactivado el nivel de peligrosidad 1 por posible afectación a viviendas aisladas.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por controlado el incendio declarado el viernes en la pedanía de Valdeazogues, dentro del término municipal de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), aunque se sigue el operativo en la zona para dar la total extinción del fuego.

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Mientras medios del Plan Infoca trabajan por tierra y aire en la extinción de un incendio forestal declarado en el paraje Finca Purchena del término municipal de Villalba del Alcor, en la provincia de Huelva.

Según han informado desde Infoca, el fuego se ha declarado a las 13:20 horas y se han activado, inicialmente, por aire dos helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra.

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Por otra parte, la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil de Portugal (ANEPC) ha indicado a EFE que preocupa el incendio en la localidad de Valpaços (noreste) por su cercanía con la frontera española, ya que el otro en la localidad de Chaves -también en el norte y cerca de la frontera con Galicia-, fue declarado resuelto este viernes. EFE