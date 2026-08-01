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Polonia envía 35 bomberos para contribuir a la lucha contra incendios en España

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Berlín, 1 ago (EFE).- Un contingente de 35 bomberos polacos partió este sábado del aeropuerto de Cracovia para ayudar hasta el próximo 11 de agosto en la lucha contra incendios en Castilla-La Mancha, según informó la agencia de noticias PAP.

Forman parte de un equipo de 105 efectivos en total, que les darán el relevo en Toledo y en Cuenca entre el 10 y el 20 y entre el 20 y el 31 de agosto, respectivamente.

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En una rueda de prensa, el comandante del Servicio Contraincendios del Estado, Wojciech Kruczek, señaló que en España hay varios incendios grandes y otros muchos pequeños que emergen de forma constante, lo que obliga a realizar también operaciones de rescate.

Esto llevará a que los efectivos polacos, que proceden de unidades diseñadas para luchar contra incendios en terrenos de difícil acceso, sin vehículos pesados y con herramientas manuales, tendrán mucho trabajo durante el tiempo en el que estarán desplegados.

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Kruczek explicó que esperan que la misión ayude a los bomberos polacos a adquirir experiencia que podrán usar de regreso a casa y recordó que, debido en parte al cambio climático, se han registrado ya 5.700 incendios forestales en Polonia en lo que va de año.

Polonia ha respondido a la petición de ayuda española en el marco del mecanismo de protección civil de la Unión Europea.

"El Servicio Contraincendios del Estado apoya a los servicios españoles en operaciones de rescate y lucha contra el fuego como parte de la solidaridad y la cooperación internacionales", precisó por su parte el ministro de Defensa y viceprimer ministro Wladislaw Kosiniak-Kamysz, en declaraciones recogidas por PAP

Tras dar por estabilizados los fuegos en las provincias de Ávila (Castilla y León) y, Madrid, que calcinaron unas 70.000 hectáreas, España se mantiene en alerta ante el riesgo muy alto de incendios.

Un incendio en Vall d'Uixó, en la provincia de Castellón, ha quemado unas 10.000 hectáreas y sigue activo en la séptima jornada, sin que los medios logren estabilizarlo, con casi 3.000 personas evacuadas.

Además de Castilla y León, donde el incendio que más preocupa está en Zamora, también hay fuegos activos en Andalucía, Galicia y Extremadura. EFE

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