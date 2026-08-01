Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Pedro Sánchez comienza sus vacaciones de verano en la residencia de La Mareta en Lanzarote

Guardar

Costa Teguise (Lanzarote), 1 ago (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado este sábado sus vacaciones de verano en Lanzarote, donde volverá a alojarse junto a su familia en la residencia oficial de La Mareta, en la localidad turística de Costa Teguise.

Sánchez aterrizó a las 13:07 horas (hora canaria) en el aeropuerto César Manrique-Lanzarote a bordo de un avión Falcon del Ejército del Aire y, sobre las 13:30 horas, ha accedido en furgoneta al recinto de La Mareta, según ha presenciado EFE.

PUBLICIDAD

El jefe del Ejecutivo elige habitualmente Lanzarote para disfrutar de distintos periodos de descanso desde 2020, especialmente en verano, pero también en Semana Santa o Navidad.

Según publica el Diario de Lanzarote, Capitanía Marítima de Las Palmas ha establecido una zona temporal de exclusión a la navegación frente a la costa del municipio lanzaroteño de Teguise desde este sábado hasta el próximo 24 de agosto por motivos de seguridad. La primera reunión del Consejo de Ministros tras la pausa estival tendrá lugar el martes 25 de agosto.

PUBLICIDAD

Antes de comenzar sus vacaciones, Sánchez ha mantenido en los últimos días una agenda institucional marcada por la evolución de los incendios forestales en la península y por la presión migratoria en Ceuta, a donde viajó este viernes para abordar el incremento de llegadas irregulares, que ascendió a más de 50.000 esta semana según el Ministerio del Interior.

La Mareta es un complejo construido en su día para Hussein de Jordania, quien se lo regaló a finales de los años 80 al rey Juan Carlos I.

La Casa del Rey puso en 2015 a disposición de Patrimonio Nacional esta residencia, donde se han hospedado jefes de Estado o de Gobierno, como los cancilleres alemanes Helmut Kohl y Gerhard Schröder, el presidente de la URSS Mijail Gorbachov, el presidente checo Václav Havel o los presidentes españoles José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y el propio Pedro Sánchez.

En algunas de sus estancias anteriores, Sánchez ha coincidido en la isla de algunos miembros de su Gobierno, como el actual presidente de Cataluña, Salvador Illa, y ha recibido visitas de miembros de su gabinete, como el ministro canario Ángel Víctor Torres.

El año pasado mantuvo un encuentro de trabajo con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en la sede del Cabildo de Lanzarote. EFE

sgc-ap-BB/mrgz/ie

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados y casi 70.000 personas han vuelto a Marruecos

A la situación en Ceuta se le une la de Melilla: la madrugada ha sido de gran actividad en la frontera y alrededores donde el sonar de los disparos de material antidisturbios ha sido una constante

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados y casi 70.000 personas han vuelto a Marruecos

La DGT advierte de la nueva normativa para las autocaravanas: qué cambia para aparcar y acampar en los municipios

La nueva instrucción adapta las reglas al auge del ‘caravaning’ y da más margen a los ayuntamientos para regular el uso del espacio público

La DGT advierte de la nueva normativa para las autocaravanas: qué cambia para aparcar y acampar en los municipios

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Silvio Garattini, oncólogo y experto en longevidad: “Lo importante no es cuándo se come, sino cuánto se come en total”

El científico italiano, de 97 años, defiende una alimentación moderada y rechaza el ayuno intermitente

Silvio Garattini, oncólogo y experto en longevidad: “Lo importante no es cuándo se come, sino cuánto se come en total”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados y casi 70.000 personas han vuelto a Marruecos

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados y casi 70.000 personas han vuelto a Marruecos

Feijóo acusa al Gobierno de tener datos de la posible “ocupación” de Ceuta y no actuar y tacha de “ridículas” las barreras en el mar

Marruecos difunde una carta de Trump a Mohamed VI en la que respalda la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental: “Cualquier otra vía es inaceptable”

Europa ha dado más de 500 millones de euros a Marruecos en los últimos años para su control migratorio y la lucha contra el tráfico de personas

Marruecos guarda silencio tras la crisis migratoria mientras el periódico más cercano al rey Mohamed VI la achaca a que Melilla y Ceuta son ciudades “ocupadas”

ECONOMÍA

La Ley de Propiedad Horizontal lo ratifica: el sencillo gesto en la comunidad que puede acarrear una multa 3.000 euros

La Ley de Propiedad Horizontal lo ratifica: el sencillo gesto en la comunidad que puede acarrear una multa 3.000 euros

El recorte de la rebaja fiscal al combustible añade más de seis céntimos por litro al precio de la gasolina y el diésel

El Gobierno lanza a través del ICO 12.250 millones para construir vivienda asequible a partir de septiembre

Cinco horas de trabajo y alojamiento gratis: una isla de Grecia busca voluntarios para cuidar gatos

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic