Pedro Sánchez comienza sus vacaciones de verano en la residencia de La Mareta en Lanzarote

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Costa Teguise (Lanzarote), 1 ago (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado este sábado sus vacaciones de verano en Lanzarote, donde volverá a alojarse junto a su familia en la residencia oficial de La Mareta, en la localidad turística de Costa Teguise.

Sánchez aterrizó a las 13:07 horas (hora canaria) en el aeropuerto César Manrique-Lanzarote a bordo de un avión Falcon del Ejército del Aire y, sobre las 13:30 horas, ha accedido en furgoneta al recinto de La Mareta, según ha presenciado EFE.

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El jefe del Ejecutivo elige habitualmente Lanzarote para disfrutar de distintos periodos de descanso desde 2020, especialmente en verano, pero también en Semana Santa o Navidad.

Según publica el Diario de Lanzarote, Capitanía Marítima de Las Palmas ha establecido una zona temporal de exclusión a la navegación frente a la costa del municipio lanzaroteño de Teguise desde este sábado hasta el próximo 24 de agosto por motivos de seguridad. La primera reunión del Consejo de Ministros tras la pausa estival tendrá lugar el martes 25 de agosto.

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Antes de comenzar sus vacaciones, Sánchez ha mantenido en los últimos días una agenda institucional marcada por la evolución de los incendios forestales en la península y por la presión migratoria en Ceuta, a donde viajó este viernes para abordar el incremento de llegadas irregulares, que ascendió a más de 50.000 esta semana según el Ministerio del Interior.

La Mareta es un complejo construido en su día para Hussein de Jordania, quien se lo regaló a finales de los años 80 al rey Juan Carlos I.

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La Casa del Rey puso en 2015 a disposición de Patrimonio Nacional esta residencia, donde se han hospedado jefes de Estado o de Gobierno, como los cancilleres alemanes Helmut Kohl y Gerhard Schröder, el presidente de la URSS Mijail Gorbachov, el presidente checo Václav Havel o los presidentes españoles José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y el propio Pedro Sánchez.

En algunas de sus estancias anteriores, Sánchez ha coincidido en la isla de algunos miembros de su Gobierno, como el actual presidente de Cataluña, Salvador Illa, y ha recibido visitas de miembros de su gabinete, como el ministro canario Ángel Víctor Torres.

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El año pasado mantuvo un encuentro de trabajo con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en la sede del Cabildo de Lanzarote. EFE

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(foto)