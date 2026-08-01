Movimiento Sumar pide que la ONU examine la actuación de Marruecos en lo sucedido en Ceuta

Guardar

Madrid, 1 ago (EFE).- Movimiento Sumar ha pedido por carta al Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes que examine si Marruecos adoptó las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad de las personas que intentaron cruzar la frontera con España en Ceuta.

En la carta, de cuyo envío ha informado este sábado Movimiento Sumar, esta formación pide también al relator que exija responsabilidades a Marruecos por "su posible actuación, facilitación o pasividad ante una tragedia de esta magnitud".

PUBLICIDAD

Considera que la escala de lo ocurrido, con "decenas de miles de personas" cruzando la frontera "de forma simultanea en un periodo muy breve", "no parece compatible con un flujo migratorio ordinario" y "podría ser indicativo de una facilitación activa por parte de las autoridades marroquíes, que han demostrado capacidad de control en episodios anteriores".

A su juicio, esa "posible facilitación", unida a "la aparente ausencia de medidas para preservar la vida de quines cruzaban, podría situar una responsabilidad directa del Reino de Marruecos en las muertes registradas".

PUBLICIDAD

Por todo ello, movimiento Sumar pide al relator que "exija" a Marruecos "que rinda cuentas sobre el grado de control, facilitación o pasividad de sus fuerzas de seguridad", así como sobre las medidas o su posible ausencia para preservar la vida de las personas. EFE