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Ligero descenso de las temperaturas este domingo

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Madrid, 1 ago (EFE).- El domingo se mantendrá una situación de estabilidad con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, con temperaturas altas, si bien se registrarán algunos descensos, pero las noches continuarán siendo tropicales en el sureste peninsular y Baleares y tórridas en puntos del Mediterráneo y Canarias.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), habrá nubosidad baja en zonas del litoral mediterráneo, Estrecho, bajo y alto Ebro y extremo noroeste peninsular, con probables bancos de niebla matinales y con una tendencia a despejar.

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En litorales de Galicia se registrará nubosidad que podría ser más persistente dejando brumas costeras.

En las regiones del cuadrante nordeste se formará nubosidad de evolución, con chubascos y tormentas en el Pirineo oriental y entorno del bajo Ebro y con probabilidad de ser localmente fuertes e ir con granizo.

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En Canarias orientales se prevén cielos poco nubosos o despejados y con intervalos de nubes medias y altas en las occidentales. Habrá calima en altura. Soplará alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes.

Las temperaturas máximas descenderán en la vertiente atlántica, de forma localmente notable en Cádiz y oeste de Galicia. Se registrarán aumentos en el Cantábrico, alto-medio Ebro, Canarias y en la mayor parte de regiones mediterráneas.

Se prevé superar los 35 ºC en amplias zonas del país, salvo en el tercio noroeste peninsular, pudiendo incluso llegar localmente a los 40 en puntos de Gran Canaria, Alborán, Ebro y sureste peninsular.

Las mínimas aumentarán en Canarias e interiores de la mitad norte peninsular, con descensos en la mitad sur y pocos cambios en el resto. Se darán noches tropicales, sin bajar de 20 ºC, en la mitad sureste peninsular y Baleares, y registrando más de 25 ºC en puntos del Mediterráneo y en Canarias, donde incluso localmente podrían no bajar de 30 grados.

El viento soplará flojo en general arreciando por la tarde, con predominio de la componente oeste salvo en Baleares, nordeste y fachada oriental peninsular donde lo harán las componentes sur y este. Habrá poniente moderado en los litorales del sur peninsular.

- GALICIA: probables brumas y nieblas matinales en zonas altas. Intervalos nubosos, principalmente de nubes bajas y altas. Temperaturasmínimas con pocos cambios; máximas en descenso, en ascenso notable o sin cambios en el resto.

 En el litoral, viento flojo a moderado; en el interior, flojo variable.

- ASTURIAS: intervalos nubosos, con desarrollo de nubosidad de evolución en la Cordillera, sin descartar ahí lluvias débiles y algún chubasco disperso. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso. Viento flojo variable.

- CANTABRIA: probables brumas y nieblas matinales en la Cordillera. Cielo nuboso o intervalos nubosos, con nubosidad de evolución, sin descartar lluvias débiles y algún  chubasco disperso. Temperaturas mínimas en descenso, sin cambios o en ascenso ligero.

Las máximas sin cambios o en ascenso. Viento flojo variable.

- PAÍS VASCO: probables brumas y nieblas matinales en zonas altas. Cielo nuboso o intervalos nubosos con nubosidad de evolución. Temperaturas mínimas en ligero descenso en la mitad occidental y sin cambios en el resto; máximas en ascenso, sin cambios o en ascenso ligero. Viento flojo variable.

- CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso, con intervalos de nubes altas, y alguna nube de evolución diurna. Temperaturas sin cambios, en ligero descenso o en ligero ascenso. Viento variable, y flojo con algún intervalo de moderado.

- NAVARRA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios, en ascenso ligero o en ascenso. Las temperaturas máximas podrán alcanzar los 35 ºC en el Pirineo y los 36 en la Ribera y en el Centro. Viento flojo variable, con posibles intervalos de mayor intensidad.

- LA RIOJA: cielo poco nuboso, con predominio de nubes altas, sin descartar alguna nube de evolución diurna. Temperaturas en ligero o moderado ascenso. Viento variable, y flojo con intervalos de moderado.

- ARAGÓN: Cielo poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución diurna. Probables chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta. Temperaturas en ligero descenso, en ascenso o con pocos cambios; se alcanzarán valores significativamente elevados en amplias zonas.

 Viento flojo de dirección variable, con aumentos ocasionales de intensidad en la depresión del Ebro.

- CATALUÑA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas y nubosidad de evolución. Probables chubascos aislados que pueden ser localmente fuertes y acompañados de tormenta. Temperaturas con cambios ligeros; se alcanzarán valores significativamente elevados en amplias zonas del interior y Ampurdán.

Viento flojo y de dirección variable, con aumentos ocasionales de intensidad en el interior del tercio sur.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso con algunas nubes altas. Temperaturas en ligero o moderado descenso, más acusado en las máximas y en la mitad sur. Viento flojo con algún intervalo de moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso ligero que superarán los 34 ºC en zonas bajas de la Sierra y los 36 ºC en el resto. Vientos flojos variables, con intervalos moderados.

- CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas y máximas en aumento o con descensos; las máximas pueden alcanzar los 39 ºC en el Campo de Hellín y el Corredor de Almansa. Vientos flojos variables, con intervalos moderados.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en puntos del litoral y nubosidad de evolución en el interior norte de Castellón. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso en el interior y sur de Valencia y con pocos cambios en el resto.

Valores significativamente elevados en el interior de Valencia. Viento flojo de dirección variable, con intervalos de moderado en Alicante.

- REGIÓN DE MURCIA: brumas matinales en el litoral. Cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en descenso; máximas sin cambios en el sur de la región, y en ascenso en el resto. Vientos flojos variables, con intervalos moderados.

- BALEARES: brumas y algún banco de niebla matinales, preferentemente en Mallorca. Cielo poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Noche tropical. Viento en general flojo, con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: cielos en general poco nubosos. En el litoral mediterráneo y área del Estrecho, intervalos de cielos nubosos con nubes bajas, sin descartar bancos de niebla. Temperaturas en descenso en toda la vertiente atlántica; mínimas sin cambios y máximas en ascenso.

Vientos flojos variables, aumentando a entre flojos y moderados. Poniente ocasionalmente fuerte en el litoral mediterráneo y el Estrecho.

- CANARIAS: cielo poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes altas en la provincia oriental. Calima en zonas altas, que podrá ser significativa en medianías y cumbres. Temperaturas en ascenso en zonas bajas.

 Amplias zonas de interior superarán los 35 °C e incluso localmente los 37 °C. Se podrán superar los 39 °C en vertientes y cumbres del sur y oeste de Gran Canaria, donde localmente las mínimas podrán superar los 28 °C.

Viento moderado con intervalos de fuerte, aumentando la intensidad y rachas muy fuertes en Gran Canaria y La Gomera, sin descartarse en el resto. EFE

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