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Las CCAA del PP rechazan el Pacto de Emergencia climática y proponen un Acuerdo Nacional

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Madrid, 1 ago (EFE).- Los consejeros de Medio Ambiente de las catorce comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han rechazado el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climático propuesto por el Gobierno y han ofrecido un Acuerdo Nacional que responde a su "voluntad de diálogo y compromiso con la acción climática".

Así lo han explicado en un comunicado publicado este sábado sobre el Acuerdo Nacional de Prevención, Coordinación y Respuesta ante Riesgos Naturales los consejeros de Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Generalitat de Valencia, Aragón, Canarias, Extremadura, Baleares, Comunidad de Madrid, Castilla y León, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

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En el comunicado han mantenido que en este momento "la prioridad" es responder a la emergencia, extinguir los incendios y atender a quienes han sufrido daños personales y materiales con todos los medios disponibles.

Han afirmado que su posición responde a "una voluntad de diálogo y al compromiso con la acción climática".

Los consejeros firmantes han recordado que en octubre de 2025 remitieron una Declaración conjunta en la que formularon una propuesta alternativa, rigurosa y constructiva, basada en la adaptación, la prevención, la gestión forestal, la protección civil, la inversión en medios, la planificación hidráulica, la financiación suficiente y una verdadera cogobernanza entre administraciones.

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Han asegurado que la propuesta no obtuvo respuesta por el Gobierno español y que no existe un Pacto de Estado, y han dicho que lo que existe es "un documento elaborado unilateralmente por el Gobierno al que ahora pretende recabar adhesiones".

Los consejeros populares han apuntado también que "no se puede utilizar un problema tan serio como es el cambio climático como pantalla para ocultar la falta de inversiones y la imposición normativa".

Los firmantes han señalado que Europa representa el 6 % de las emisiones globales de CO2, y España aproximadamente el 0,6%.

Han afirmado que España no puede resolver por sí sola el cambio climático, pero sí debe actuar sobre sus consecuencias y proteger a la población y su patrimonio natural.

Los consejeros han solicitado una "respuesta urgente" del Gobierno a las propuestas ya planteadas por las Comunidades Autónomas y la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para "abrir una negociación real".

Han pedido también que el Plan Integral de Ayuda, Recuperación y prevención para el Medio Rural y Forestal del PP presentado en agosto de 2025 y la Declaración conjunta presentada por las Comunidades Autónomas en octubre de 2025 "constituyan la base de trabajo para este diálogo".

Y que el texto resultante sea remitido a las Cortes Generales para su debate y aprobación. EFE

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